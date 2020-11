Super Morata non basta: a Benevento è 1-1 

Juventus di scena a Benevento per operazione aggancio al secondo posto. Il Vigorito è uno stadio complicato, partita tutt'altro che agevole, data anche la fatica di Champions e una squadra, quella di Inzaghi, vera rivelazione con le grandi. Juve che rinuncia a Ronaldo a riposo, Morata e Dybala i due attaccanti, fiducia a Chiesa e Arthur in mezzo al campo. Nel Benevento, tutto sulle spalle di Lapadula con Schiattarella ancora a muovere il centrocampo, uomo in più di Inzaghi.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo assolutamente vivace: al 12' occasione per Barba, tiro di prima intenzione, ma palla parata e deviata in angolo. Al 13', a seguito dell'angolo, Lapadula sfiora la traversa di pochissimo. Al 14' Ramsey sulla sinistra, taglio di Chiesa e Montipò si supera. Al 21' il vantaggio della Juventus: Chiesa serve un cambio gioco perfetto verso Morata, Alvaro riceve, controllo e diagonale perfetto alle spalle del portiere di casa. Al 25' Morata serve in modo d'oro Dybala, il quale sbaglia e palla sul fondo. Al 37' Frabotta trova a rimorchio Ramsey e Montipò si supera ancora con il piede. Al 37' Lapadula stacca di testa e palla sul fondo di nuovo. Al 48' Schiattarella si divora Arthur, conclude alla sua maniera e il portiere polacco della Juventus si supera. Al 49' angolo con Arthur che non spazza, palla a Letizia che si coordina e gran gol del difensore della Strega con un diagonale che bacia il palo e si deposita in rete.

Nella ripresa, partita che diventa solo nervosa e poche occasioni. Al 48' Improta tenta un bel diagonale e palla a lato di poco. Al 52' Frabotta trova Chiesa, cross dalla sinistra e Morata di testa sbaglia. Al 62' Morata da fuori tenta il tiro e palla non lontana dalla porta. Tanto nervosismo da qui in poi con la nuova occasione Juventus all'86' con Dybala che conclude e Montipò ci mette la manona. Nel recupero, conclusione di Kulusevski, ma ancora super Montipò.

Juve che deve imparare ad essere cinica e a chiudere prima le partite. La squadra non riesce a fare sempre benissimo, distratta parecchio in molte situazioni. Benevento super prestazione con le grandi per una squadra che dimostra di poter essere una con cui non sarà facile fare i conti.