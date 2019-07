Milan, ecco Hernandez a titolo definitivo fino al 2024

A due giorni all’inizio della stagione, ieri il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Theo Hernandez. Il club rossonero ha acquistato a titolo definitivo dal Real Madrid il laterale francese classe 1997.

Un acquisto che Paolo Maldini ha voluto a tutti i costi evidentemente ha visto in lui il futuro terzino ideale e l'ha convinto in un blitz ad Ibiza bruciando la concorrenza del Bayer Leverkusen. Hernandez nella scorsa stagione in prestito alla Real Sociedad, ha collezionato 24 presenze in Liga, nonostante i suoi 21 anni ha già un ottima esperienza e ,non a caso a livello di dribbling riusciti, è stato il difensore più bravo dell’ultima stagione in Spagna.

"Sono molto carico e contento di venire al Milan. Spero di poter fare la storia di questo club. Darò il meglio di me stesso per fare il massimo.. Vi dico che sono venuto qui per fare la storia e dare il meglio di me a tutti voi. Sono contento di essere qui".