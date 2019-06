Napoli - Assalto del City su Koulibaly: ADL regala James e Manolas

Dopo il colpo della Juve che porta il nome dell'ex Maurizio Sarri, il Napoli di De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A e per questo a dato il mandato a Cristiano Giuntoli per costruire una rosa pronta per impensierire i bianconeri nella corsa allo scudetto. Le prime mosse da parte del direttore sportivo partenopeo sono state fatte, vedi Di Lorenzo dall'Empoli, ma i nome presenti nell'agenda del braccio destro del presidente De Laurentiis sono quelli di pezzi da 90: James Rodriguez e Kostas Manolas. Il colombiano e il greco sono i due obiettivi che fanno sognare la tifoseria di Napoli la quale, al contempo, inizia a preoccuparsi per le voci che arrivano dall'Inghilterra sull'imminente assalto del City di Guardiola per Koulibaly: le cifre che girano attorno al centrale senegalese si avvicinano ai 95 milioni, tantissimi se si pensa ad un difensore. Tantissimi anche per la dirigenza del Napoli che potrebbe decidere di accettare per sferrare poi l'attacco ai prescelti da Giuntoli.

Mendes-Real: accordo per James

Di questo gruzzoletto che potrebbe arrivare dalla cessione di Koulibaly, una parte è pronta ad essere reinvestita per arrivare ad James Rodriguez. Il colombiano, in uscita dal Real dopo non esser stato riscattato dal Bayern, ha già un accordo con il Napoli per l'approdo in azzurro, c'è però bisogno dell'intesa definitiva tra le due società: a portare avanti la trattativa è l'agente del giocatore Jorge Mendes che punta di strappare ai Blancos un prestito oneroso a 7 milioni con diritto di riscatto nel 2020 a 35 milioni. Alla formula Perez ha già aperto del tutto, cosa che però non ha fatto sulle cifre che vorrebbe si alzassero leggermente. Sarà decisivo l'incontro che ci potrebbe essere alla fine della Copa America, dove il ragazzo è impegnato, per portare James a Napoli da chi prima lo ha voluto a Madrid e poi a Monaco: Carlo Ancelotti.

Manolas il dopo Koulibaly?

L'altra parte dei ricavi per un'ipotetica cessione di Koulibaly potrebbe servire per il pagamento della clausola rescissoria di Manolas. Il centrale della Roma potrebbe svincolarsi dal club giallorosso per 36 milioni, ovvero il prezzo della clausola, ma anche qui il Napoli potrebbe provare ad abbassare le pretese inserendo qualche contropartita tecnica: un nome è quello di Diawara che però potrebbe finire anche nei piani del nuovo Milan targato Maldini-Boban. Attorno al greco i tempi potrebbero essere più brevi e nei prossimi giorni non è da escludere un'accelerata decisiva dopo che anche lui, come James, ha detto sì per sposare il nuovo Napoli di Ancelotti.