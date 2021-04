Di Lorenzo salva il Napoli: contro il Crotone finisce 4-3

Il Napoli soffre, ma alla fine vince contro il Crotone per 4-3 e vola al quarto posto aspettando il derby tra Juventus e Torino. Gli azzurri si fanno rimontare dopo essere andati avanti 3-1, ma un gol del difensore al 72' regala i tre punti ai partenopei che credono nella rincorsa Champions League.

LA PARTITA

Padroni di casa che scendono in campo con il 4-2-3-1 e qualche cambio in vista del big match di mercoledì contro la Juventus. Davanti a Meret, difesa a quatto composta da Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui. Bakayoko e Fabian Ruiz in mediana, incaricati di sostenere la trequarti formata da Politano, Mertens e Insigne. Osimhen confermato unica punta. Un più difensivo 3-5-2 per gli ospiti, con Cosmi che si affida all'ex Ounas al fianco di Simy. Cordaz in porta protetto dal terzetto di difensori formato da Djidji, Golemic e l'altro ex Luperto. Benali in cabina di regia affiancato da Zanellato e Messias, incaricato di fungere da cerniera tra i reparti. Rispoli e Molina come fluidificanti di fascia.

Napoli subito in avanti, al quarto minuto tiro di Bakayoko di poco fuori. Il Crotone rischia poco, ma quando lo fa i partenopei sono pronti a colpire. Al nono è Benali a perdere palla, sul pressing di Osimhen. Il nigeriano scappa via ma viene fermato da un ottimo intervento di Golemic. Sul capovolgimento di fronte, Di Lorenzo salva su Messias. Il Crotone rimane compatto e il Napoli aumenta la pressione. Al 17' bella combinazione tra Mertens e Insigne, l'esterno azzurro calcia sull'esterno della rete. Alla fine, comunque, i padroni di casa riescono a passare. Al ventesimo bel cross di Di Lorenzo, Insigne calcia e batte Cordaz grazie anche a una doppia deviazione. La rete scuote la gara: il Napoli continua infatti ad attaccare e due minuti dopo marca un bellissimo 2-0. Di Lorenzo vede Insigne che di prima serve Osimhen. Il nigeriano appoggia facile in rete il cioccolatino del compagno.

Il Crotone però non ci sta e accorcia le distanze al venticinquesimo. A fare 2-1 ci pensa il solito Simy che approfitta di uno svarione di Manolas per marcare la quinta rete di fila della sua stagione. Due minuti dopo bel destro di Mertens che non trova però lo specchio della porta. Il belga deve attendere giusto un poco per esultare. Al 34', il folletto napoletano tira fuori dal cilindro un vero e proprio coniglio magico: la sua punizione dal limite è infatti davvero imparabile per l'incolpevole Cordaz. La fase finale di frazione è un dominio del Napoli. Al 40' ancora Mertens pericoloso che, sotto porta, spara sulla traversa. Il primo tempo si chiude di fatto così, con il Crotone impotente dinanzi lo strapotere azzurro.

Seconda frazione che comincia con il Crotone molto più offensivo, come se i cambi di Cosmi avessero rivitalizzato la rosa. Al 48', sugli sviluppi di un corner, è Messias a servire Simy che tiene la posizione su Manolas e batte Meret.

Adesso il Crotone ci crede e trova la rete del 3-3 sfruttando il pasticcio di Maksimovic: il difensore serbo controlla la palla con troppa sufficienza, Messias recupera palla, entra in area ed insacca in rete il sinistro del 3-3. Il Napoli, dopo un momento complicato, attacca a testa bassa per tornare in vantaggio e lo fa con Di Lorenzo: il terzino si accentra e fa partire il sinistro che si infila sul palo lontano.