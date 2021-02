Napoli sfortunato a Marassi. I meriti del Genoa ci sono tutti

Genoa contro Napoli o meglio la resa dei conti. Grifone per certificare salvezza e cura Ballardini, il Napoli alla ricerca di se stesso e aiutare Gattuso e remare dalla stessa parte.Obbligo vittoria, il pareggio non serve a nessuna. Genoa con Pandev e Destro e rinuncia a Scamacca. Perin in porta con Goldaniga, Radovanovic e Criscito. Czyborra e Zappacosta sulle corsie e Strootman, Badelj e Zajc a centrocampo. Napoli alla ricerca del quarto posto data la sconfitta della Roma con Ospina, difesa a quattro con Rui, Manolas, Maksimovic e Di Lorenzo. Centrocampo con Zielinski,Demme e Elmas. Petagna, Politano e Lozano il tridente.

CRONACA DELLA PARTITA

Al 3' Napoli pericoloso: piattone destro di Zielinski su dormita di Pandev, ma bravo Perin. Al 4' battuta da fuori area per Lozano e palla tra le braccia di Perin. Al 6' ancora Perin protagonista su Di Lorenzo e parata su una conclusione dalla media distanza. Al 12' malinteso tra Maksimovic e Demme, Badelj imposta il contropiede e palla a Pandev che deve solo mettere comodo in rete. Al 18' conclude forte Lozano, ma nulla di fatto. Al 24' traversa di Petagna dopo un cross perfetto di Mario Rui e palla che non entra e Napoli sfortunato. 27' difesa passiva del Napoli, Zajc la taglia come un coltello nel burro, Pandev entra centralmente e raddoppia. Al 39' pericoloso Elmas, ma Perin para in tuffo e al 41' Lozano tira un missile in gradinata. Al 43' Mario Rui riceve l'appoggio di Zielinski, palla del polacco parata.

Nella ripresa, Czyborra trova bene un pallone al centro dell'area e Zappacosta non ci arriva per poco. Al 58' Insigne per Politano e palla che sibila a fil di palo e Napoli che merita il gol. Al 63' Di Lorenzo parte per i cento metri veloci, palla a Osimhen e palla alta. Al 71' parata super ennesima di Perin su Demme e al 72' Rrhamani di testa, ma porta del Genoa stregata per l'ex Verona. Al 78' palo di Insigne servito in modo sublime da Lozano e all'80' gol meritato del Napoli: fortunato Politano che si trova un pallone che vagava in area genoana e gol all'angolino.Nel recupero, Politano pesca Elmas in area e palla alta.

Napoli troppo sfortunato: la Supercoppa brucia ancora ad una squadra per nulla perfetta e che sembra aver subito troppo il colpo. Koulibaly e Ghoulam fuori a casa del Covid e Manolas infortunato oggi, per Gattuso, sono sonni poco tranquilli in vista della Juventus. Il Genoa dimostra di essere sveglio e vivace: stasera fortunato, ma la cura Ballardini a Genova funziona anche troppo bene.