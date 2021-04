Serie A - Il Napoli frena l'Inter: 1-1 al Diego Armando Maradona

La 31^ giornata di Serie A si conclude con il pareggio tra Napoli ed Inter per 1-1. Una gara sostanzialmente equilibrata nel primo tempo, decide al 36' il pasticcio di Handanovic-De Vrij sul cross di Insigne. Nella ripresa i neroazzurri spingono e trovano la rete del pari con Eriksen al 55'. Le due squadre cercano il gol della vittoria, ma il pareggio è un risultato che va bene ad entrambe visto che gli uomini di Conte sono a +9 sul Milan, azzurri a -2 dal 4° posto, occupato dalla Juventus sconfitta oggi pomeriggio.

LA PARTITA

Il Napoli inizia con il pressing alto, mentre l'Inter con calma imposta l'azione, ma è sempre pronta a ripartire con Lukaku. Il primo squillo dei padroni di casa arriva al 14' con un retropassaggio di Skriniar per Handanovic che di poco anticipa Osimhen. Al 17' Insigne sulla sinistra serve per Fabian Ruiz, ma la sua conclusione a giro centrale non crea problemi ad Handanovic.

I neroazzurri amministrano abbastanza tranquillamente il risultato e al 27' arriva una ghiotta occasione con Lukaku che lancia in area Darmian, cross basso in mezzo, ma In Insigne salva in area e mette in angolo. Due minuti dopo è ancora protagonista il belga che scheggia la traversa. Serve un episodio per sbloccare la gara ed arriva al 36': lancio in area sulla sinistra per Insigne che sembra comodamente bloccato da Handanovic, ma il portiere sbatte contro De Vrij e spedisce la palla in porta.

In avvio di secondo tempo l'Inter riparte forte e, nonostante la buona difesa del Napoli, trova il pareggio al 55': cross di Darmian intercettato da Manolas, sulla respinta arriva Eriksen che con un gran sinistro insacca in rete, nulla da fare Meret. Il Napoli ha un paio di occasioni per tornare in vantaggio prima con Fabian e poi soprattutto con Politano che colpisce l'incrocio dei pali.