Il Napoli fa e disfa in extremis: finisce 3-3 contro il Sassuolo

Folle 3-3 tra Sassuolo e Napoli. A Reggio Emilia finisce 3-3. Sotto a causa di un'autorete di Maksimovic, il Napoli la pareggia con Zielinski. Il primo tempo si conclude con un rigore di Berardi. Nella ripresa, Di Lorenzo e Insigne da rigore illudono il Napoli. Al 95' è sempre Caputo - dagli undici metri - a spegnere il sorriso dei partenopei. Sassuolo che sale a 44, Sassuolo fermo a 36.

Moduli speculari per le due formazioni, entrambe scese in campo con il 4-2-3-1. I padroni di casa si affidano a Ciccio Caputo, sostenuto dalla folta trequarti formata da Berardi, Djuricic e Defrel. Consigli in porta, difesa a quattro composta da Muldur, Marlon, Ferrari e Rogerio. De Zerbi lancia in mediana dal 1' Maxime Lopez e Manuel Locatelli. Gattuso preferisce invece Dries Mertens in avanti, supportato dagli esterni Politano e Insigne e da un Zelinski in funzione di trequartista. Meret in porta, difesa rattoppata e formata dai centrali Rrahmani e Maksimovic e dagli esterni Di Lorenzo e Hysaj. In mediana, infine, spaio a Fabian Ruiz e Diego Demme.

Primo tempo con un Sassuolo pimpante e pronto ad approfittare dei soliti - traballanti - tentativi di costruzione dal basso da parte del Napoli. Al decimo, sugli sviluppi di un errore di disimpegno, il Sassuolo sfiora già il goal. Berardi serve Caputo che si muove bene e calcia in area. La difesa riesce a deviare in corner. Al quarto d'ora ci prova invece Berardi, Meret è bravo a respingere. Sassuolo concentrato e Napoli remissivo dopo un quarto d'ora. Come spesso accade, però, al goal mancato sussegue il goal subito, seppur annullato. Al ventunesimo è perfetto l'assist di Hysaj per Insigne, il capitano azzurro stoppa a seguire bene e conclude con un destro davvero chirurgico. L'arbitro annulla però tutto per fuorigioco.

Il rischio corso anima il Sassuolo che alla mezz'ora passa meritatamente in vantaggio. Al 34' tutto parte da una punizione insidiosissima di Berardi, Maksimovic devia e trova un goffo autogoal. La rete non abbatte il Napoli che trova il pari immediato quattro minuti dopo. Bella azione da parte dei padroni di casa, pallone a Demme che subito smista per Zielinski. Il polacco, davvero in forma, lascia partire un mancino che non lascia scampo a Consigli. La partita si conferma emozionante fino alla fine del secondo tempo. I neroverdi si riportano di nuovo avanti con Berardi. Dagli undici metri l'esterno non sbaglia e approfitta di un fallo di Hysaj su Caputo. Al 45', dunque, Napoli sotto 2-1.

Secondo tempo che comincia col Sassuolo in avanti. Al 50' bell'azione neroverde, palla a Defrel che calcia. Il pallone fa la barba al palo. Il secondo tempo si mantiene pimpante come il precedente. Al 57' Politano tiene palla e serve Mertens. Il belga crossa morbido in mezzo per Maksimovic che sfiora la traversa di testa. Quattro minuti dopo Meret esce e di fatto serve Djuricic. L'ex Samp calcia trovando però la pronta risposta del portiere napoletano. La fase centrale di secondo tempo è la più intensa, per gli uomini di De Zerbi. Al 68' Berardi converge e lascia partire un bolide che si stampa sul montante, due minuti dopo è Caputo a concludere trovando il palo.

Al 72' arriva la beffa per i neroverdi padroni di casa. Insigne ruba palla a Maxime Lopez e scappa, servendo poi Di Lorenzo. L'ex Empoli è bravo a segnare in spaccata. Quattro minuti dopo i galvanizzati undici di Gattuso mancano il 2-3 con Fabian Ruiz che calcia ma trova la decisa risposta di Consigli. L'ultima parentesi di gara è una altalena di emozioni degne dei migliori match. All'89' calcio di rigore per il Napoli, provocato da un fallo di Haraslin su Di Lorenzo. Dagli undici metri Insigne non sbaglia: palla da una parte, portiere dall'altra. Quando tutto proiettato verso il 2-3, l'ennesimo colpo di scena. Altro calcio di rigore, questa volta per il Sassuolo. Al 95', Manolas stende Haraslin e consente a Caputo di calare il tris. Finisce 3-3: migliore in campo per i padroni di casa, Berardi. Per gli ospiti in evidenza Insigne.