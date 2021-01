Serie A - Il Napoli batte il Parma per 2-0

Il Napoli supera 2-0 il Parma con un gol per tempo ed aggancia al quarto posto Lazio e Roma (con i giallorossi impegnati questa sera con il Verona ndr) tornando così al successo in campionato. Male invece la squadra di D'Aversa che è penultima a quota 13 punti.

Il Napoli chiude in vantaggio il primo tempo di gioco grazie al gol di Elmas al 32' con una una bella azione personale nonostante i primi 45 minuti di gara senza troppe emozioni con nessun tiro da parte del Parma. Nella ripresa gli azzurri controllano, gli ospiti alzano l'intensità ma raramente sono pericolosi in avanti e così gli uomini di casa raddoppiano nel finale con Politano.

LA PARTITA

Il primo squillo è di Insigne al 9' con un destro a giro dal limite dell'area, ma nessun problema per Sepe. Fase di stallo della gara con nessuna delle due squadre che riesce ad affondare con incisività.

Il Parma cerca di distendersi in avanti, ma è il Napoli a trovare il vantaggio al 32': azione personale di Elmas che entra in area e batte Sepe per il gol dell'1-0. Gli ospiti provano a reagire, ma gli azzurri controllano senza sbavature. Sul finale del primo tempo altra occasione per gli uomini di Gattuso con Petagna con il pallone che sfiora il palo.

Nella ripresa D'Aversa inserisce Hernani per dare più imprevedibilità, per dare quella scossa in più e al 63' trova anche il gol del pari con Brugman, ma è in posizione irregolare. Il Napoli subisce la pressione e così Gattuso passa al 5-4-1 e all'82' trova il raddoppio con la conclusione dal limite di Politano grazie anche alla deviazione di Osorio. Gli azzurri sfiorano anche il terzo gol con Insigne che entra in area e con il mancino colpisce in pieno il palo.