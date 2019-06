Il calciomercato del Napoli non ha ancora preso forma ma sono tanti i nomi dei possibili rinforzi sul taccuino di Giuntoli e De Laurentiis. L'obiettivo è quello di fornire a Carlo Ancelotti una rosa completa e pronta a primeggiare in tutte e tre le competizioni. Soprattutto lo scudetto, visto che la prossima Serie A si prospetta molto più incerta che mai. Il primo profilo che farebbe gola all'ex tecnico del Real Madrid è quello di Hirving Lozano. L'esterno messicano è reduce da un'ottima stagione con la maglia del PSV Eindhoven e il suo agente Mino Raiola è pronto a gestire una ricca asta di mercato. I bazoer valutano il ragazzo almeno quaranta milioni, senza considerare le eventuali commissioni per il ricco agente. Troppo, per le casse azzurre.

Per l'attacco i nomi sono invece due. Il primo è quello di Rodrigo, attaccante spagnolo in forza al Valencia. Classe '91, il bomber spagnolo potrebbe giocare sia da prima che da seconda punta, al fianco del titolare Arkadiusz Milik. Anche qui però il Valencia spara alto, chiedendo cinquanta milioni. Il Napoli non è disposto a spendere tanto per un singolo calciatore ed ecco che Giuntoli starebbe valutando le ipotesi di qualche cessione eccellente. Parliamo di Simone Verdi e Roberto Inglese, reduci da stagioni altalenanti. L'esterno non è riuscito a esplodere, l'ex bomber ducale ha pagato invece i troppi stop che hanno compromesso una stagione iniziata in maniera positiva.

L'altro nome che stuzzica l'ambiente azzurro è quello di Diego Costa. Lo spagnolo di origini brasiliane è ancora uno dei profili top in Europa, nonostante qualche momento di buio con le maglie di Chelsea e Atletico Madrid. Proprio nell'ultima stagione, però, il contributo di Costa era stato fondamentale per il 2-0 dei suoi contro la Juventus, negli ottavi di finale di Champions League. I colchoneros lo reputano incedibile, il Napoli rimane alla finestra. Il vero sogno si chiama però James Rodriguez. Il colombiano riabbraccerebbe Ancelotti, ma il suo stipendio è davvero altissimo per le casse partenopee. Non sono esclusi però dei botti di fine mercato.