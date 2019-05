Serie A- Ultima di campionato: Napoli super offensivo contro il Bologna

Tra oggi e domani andrà in scena l'ultima giornata di Serie A con il Napoli che questasera sarà impegnato sul campo del Bologna. Due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato: gli azzurri sono secondi ed i rossoblu hanno conquistato la salvezza la settimana scorsa.

NAPOLI SUPER OFFENSIVO

Come detto il Napoli è già da qualche settimana secondo aritmeticamente ma sta onorando fino in fondo la Serie A. Gli azzurri non hanno dato un gran filo da torcere alla Juventus, ma hanno mantenuto la seconda posizione senza grossi problemi.

I convocati

Meret, Karnezis, D'Andrea, Hysaj, Malcuit, Ghoulam, Albiol, Luperto, Maksimovic, Zielinski, Fabian Ruiz, Zedadka, Gaetano, Verdi, Younes, Callejon, Mertens, Insigne, Milik.

Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di Koulibaly e Allan per squalifica, ma opterà per un Napoli super offensivo: infatti dal primo minuto scenderanno in campo sia Insigne, Milik e Mertens.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Luperto, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens. ALLENATORE: Ancelotti.

QUI BOLOGNA

Il Bologna ha conquistato settimana scorsa la salvezza contro la Lazio. Una stagione complicata per i rossoblu, ma con l'arrivo di Mihajlovic la situazione è cambiata visto che hanno raccolto ben 27 punti in 16 giornate.

Le parole della vigilia

"Entro domenica parlerò con la società e decideremo. Sul mio futuro dipenderà sia da me che da loro, ma finchè non ci sediamo e parliamo non so cosa accadrà".

I convocati

Portieri: Da Costa, Santurro, Skorupski.

Difensori: Calabresi, Dijks, Helander, Danilo, Lyanco, Mbaye, Paz, Corbo

Centrocampisti: Donsah, Dzemaili, Krejci, Nagy, Pulgar, Soriano, Svanberg, Valencia

Attaccanti: Destro, Falcinelli, Orsolini, Palacio, Santander.

Mihajlovic ha ancora qualche dubbio di formazione: Sansone è ancora alle prese con un affaticamento al polpaccio, è pronto D. come con la Lazio, con Dzemaili e Pulgar in mediana.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro. ALLENATORE: Mihajlovic.