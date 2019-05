Napoli: tanti calciatori in esubero per un tesoretto da usare nel calciomercato estivo 

Il Napoli pensa già al calciomercato estivo. E non potrebbe fare diversamente, vista la stagione ormai conclusa già da tempo. Gli azzurri hanno infatti fissato il secondo posto in Serie A e non lottano più per alcun trofeo. Inevitabile pensare al mercato, con Giuntoli e De Laurentiis costretti a rinforzare una rosa manchevole in molti punti. I tifosi sono stanchi e il prestigio di Ancelotti non ha portato ai risultati sperati. Prima di comprare, però, il Napoli dovrà cedere e un bel tesoretto di milioni potrebbe arrivare proprio da qualche calciatore sparso in giro per l'Italia. Sono molti gli atleti di proprietà del club azzurro che hanno ben figurato e che potrebbero essere pagati in maniera importante da parte dei club che ne richiederanno il costo ad Aurelio De Laurentiis.

In casa Parma, per esempio, si valutano Luigi Sepe e Roberto Insigne. Il portiere verrà sicuramente riscattato per circa sei milioni, difficile che il fratello di Lorenzo resti in casa ducale, vista la valutazione di circa quindici milioni fatta da Giuntoli e De Laurentiis. A Siviglia è stato poi piazzato Marko Rog. Il croato è ancora giovane e, seppur reduce da una parentesi poco esaltante in terra andalusa, potrebbe trovare un club disposto a scommettere ancora su di lui. Rog è valutato circa dieci milioni, una somma interessante. Ci sono poi tanti calciatori ai margini del progetto di Ancelotti. Il primo è Amadou Diawara. Il gioiellino ex Bologna non ha convinto il tecnico azzurro che, come il precedessore Sarri, ne ha centellinato le presenze. Discorso diverso per Simone Verdi. L'esterno è costato ben venticinque milioni, una cifra che non è stata ripagata sul campo per infortuni e scarso utilizzo. Non è da escludere una sua cessione in estate.

I soldi delle cessioni verranno reinvestiti per profili mirati. Oltre a Hirving Lozano, sempre in cima alla lista di Giuntoli, i nomi caldi delle ultime ore sono quelli di Rodrigo De Paul e Ismael Bennacer. Il franco-algerino ha ben figurato con la maglia dell'Empoli e su di lui, in caso di retrocessione toscana, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Il Napoli dovrà essere pronto ad anticipare tutti per assicurarsi le prestazioni del duttile mediano attualmente allenato da Andreazzoli. Discorso analogo per Rodrigo De Paul. L'argentino lascerà sicuramente l'Udinese a fine stagione. Su di lui è forte la pressione dell'Inter, innamorata da anni dell'ex Valencia. Il nome di Ancelotti e una congrua offerta economica potrebbe però spingerlo sotto il Vesuvio. Occhio anche ad Augustin Almendra del Boca Juniors. Il centrocampista costa solo dieci milioni.