Napoli: prove anti-Arsenal nel match contro il Chievo Verona

Inutile girarci attorno. Il Napoli ha in testa il ritorno di Europa League contro l'Arsenal. Prima degli inglesi, gli azzurri dovranno affrontare il Chievo Verona, formazione praticamente condannata alla Serie B ma ancora vogliosa di punti per una salvezza ad oggi miracolosa. Una squadra contro cui provare qualche nuova trama offensiva in vista dei Gunners. Per questo motivo, Ancelotti potrebbe pensare a qualche novità tattica da testare proprio nella sfida di domani sera. Il modulo più probabile è comunque il 4-4-2. In porta ci sarà il ballottaggio tra Meret, Karnezis e Ospina, in difesa Koulibaly potrebbe rifiatare e lasciare spazio al rientrante Maksimovic. Confermati Malcuit, Luperto e Ghoulam.

Data per certa la difesa è a partire dal centrocampo che Ancelotti potrebbe sorprendere. Se il tecnico dovesse confermare la mediana a due con due esterni, l'unico certo sarà Allan. Al suo fianco si giocano la maglia Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. A destra ci sarà il guizzante Ounas, a sinistra Simone Verdi. Il tandem offensivo vedrà sicuramente Milik, Insigne si gioca invece la maglia con Mertens. Occhio però alle sorprese. Ancelotti potrebbe anche scegliere di schierare i suoi con una sorta di 4-3-3. Il tridente prevederà l'alzamento di Verdi e l'allargamento di uno tra Insigne e Mertens. Difficile vedere Ounas mezzala, ecco dunque che potrebbe giocare Zielinski nel suo vecchio ruolo.

La suggestione più grande è però il 4-3-2-1. Il modulo ad "albero di Natale" tanto caro al tecnico Ancelotti. Con questa disposizione tattica Ancelotti si priverà sicuramente di qualche seconda linea a favore dei titolari. Ruiz in mezzo, con Allan e Zielinski ai lati. Dietro Arkadiusz Milik, invece, ci saranno Insigne e Callejon. Addirittura si potrebbe pensare di alzare Zielinski e tramutare in 4-2-3-1 la disposizione tattica. Tante soluzioni da cui Carletto dovrà tirarne fuori una, quella vincente, in vista dell'Arsenal. Il Napoli è chiamato ad una grande prova. Ah, senza dimenticare il Chievo Verona. Battere i clivensi potrebbe infatti portare un po' di serenità ad una piazza abbastanza amareggiata.