Serie A- Il Gallo alza la cresta: il Torino batte la Sampdoria 2-1

Torino contro Sampdoria, una Europa da sognare per entrambe. Ha la meglio la squadra granata che batte 2-1 una spenta e irriconoscibile doria, messa male in campo da Giampaolo e capace di non creare mai pericoli reali alla difesa dei granata.

Belotti segna una doppietta anche nella gara di stasera, dopo quella all'andata e conferma nella Sampdoria il suo bersaglio preferito. Nella squadra ligure, Giampaolo non cambia modulo, inserisce Gabbiadini titolare al posto di Defrel. Nel Torino, spazio a Berenguer e Moretti con Zaza ancora relgato in panchina.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo dominato da una grande prova corale del Torino, aiutato da una prestazione globale della Samp che mette in scena un pessimo spettacolo di se stessa. La squadra che sabato aveva dominato il Milan nettamente sembra essersi smarrita, Ramirez e Gabbiadini inguardabili, Murru pessimo e Quagliarella scomparso.

Prestazione da quattro in pagella per i liguri. Il Torino trova l'orgoglio e getta il cuore oltre l'ostacolo e porta a casa una vittoria mai in discussione.

Al 14 Baselli colpisce il palo con un colpo di testa, ma bravissimo Audero ad aiutare la palla a sbatterci. Maresca va al VAR per vedere un ipotetico calcio di rigore sullo stesso centrocampista del Toro, ma rigore non dato giustamente per il fallo del granata prima del colpo di mano.

Colley si fa male per un colpo preso in faccia da Belotti, esce dal campo e Ansaldi trova la testa di Belotti che batte Audero a Sampdoria in dieci uomini, ma gol convalidato del Gallo. Altro episodio VAR a favore del Toro: Belotti chiede rigore, ma l'arbitro non lo concede per una trattenuta in area di entrambi i giocatori coinvolti. Gestione VAR davvero pessima di Maresca, ma non per gli episodi giusti nella decisione, ma per una mania di protagonismo che poteva francamente evitare. Nel recupero, bravissimo Belotti che trova il raddoppio: l'attaccante recupera un pallone vagante in area e insacca, aiutato dalla non copertura di Andersen.

Nella ripresa, ancora Belotti con un diagonale pazzesco di poco a lato. Samp che preme e che gioca solo i venti minuti finali e Gabbiadini,a quattro dalla fine, trova il gol della bandiera con un preciso tiro dal limite dell'area che batte Sirigu nell'angolino. Il Torino sala a 48 punti in classifica è quinto e vede la possibilità Champions nello scontro diretto con il Milan da giocare, mentre la Samp saluta in modo definitivo l'Europa.