Serie A: il Napoli di Ancelotti ospite di un Empoli bisognoso di punti in ottica salvezza

Il bello ma impreciso Empoli contro il cinico e altrettanto scintillante Napoli. Potrebbe essere così descritta la sfida che oggi metterà di fronte toscani e partenopei. Reduci da momenti differenti, le due formazioni stanno esprimendo un ottimo calcio, giocando bene ma viaggiando su diversi binari. L'Empoli di Andreazzoli ha perso contro la Juventus nonostante il bel gioco ed è stata superata dal Bologna, gli azzurri hanno banchettato due giorni fa in casa della Roma e non vogliono di certo ridurre i dieci punti di stacco dal terzo posto. La gara è scontata sulla carta, i toscani hanno però voglia di regalarsi una partita da sogno.

Secondo le ultime di formazione, l'Empoli di Andreazzoli dovrebbe scendere in campo con un più coperto 3-5-2. Dragowski sarà il portiere, protetto dai centrali difensivi Veseli, Silvestre e Dall'Orco. A destra ci sarà Di Lorenzo, sulla corsia mancina ballottaggio tra Pasqual Pajac. Andreazzoli potrebbe preferire l'esperto terzino sinistro per contenere lo strapotere offensivo azzurro. Bennacer sorveglierà la mediana, affiancato da Krunic e uno tra Traoré e Acquah. In avanti dovrebbero esserci Farias e Caputo ma occhio a Oberlin.

Poche sorprese nel Napoli. Meret sarà il portiere, Koulibaly la certezza difensiva. Ancelotti potrebbe preferire Luperto a Maksimovic per preservare l'ex Torino, ai lati dei centrali ci saranno Malcuit e Mario Rui. Allan l'imprescindibile sorveglierà la linea mediana, affiancato da Fabian Ruiz. Se lo spagnolo dovesse rifiatare, ecco che scalerà Zielinski. Il polacco è certo del posto, difficile sapere se da esterno o da centrocampista centrale. Scalpita comunque Simone Verdi. Mertens si gioca il posto con Ounas, certi del posto Milik e Callejon.

Come prevedibile, le statistiche tra Empoli e Napoli sorridono pesantemente a favore degli azzurri. Le ultime quattro gare sono state a favore del Napoli. L'ultima volta che l'Empoli frenò i campani fu nel 2015. Saponara e Pucciarelli segnarono per i padroni di casa, raggiunti da Insigne prima e Allan poi. Un anno prima, Maurizio Sarri riuscì a sconfiggere il Napoli nell'ultimo successo toscano contro gli azzurri. La gara terminò per 4-2. Nel primo tempo l'Empoli segnò tre reti grazie a Maccarone, un autogoal di Britos e Saponara. Un'autorete di Albiol servì all'Empoli per la vittoria. Inutile l'autogoal di Laurini e la rete di Hamsik per i campani.