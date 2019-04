Napoli, parla Ancelotti: "Insigne non è assolutamente a rischio per la sfida con l’Arsenal”

Domani il Napoli di Carlo Ancelotti è chiamato a superare il difficile esame Roma nel match che si giocherà alle ore 15 allo stadio Olimpico . Il tecnico azzurro ha parlato in conferenza, andiamo a sentire le sue parole.

LA ROMA - "Mi aspetto una partita attenta e gagliarda, è stata messa pressione sulla squadra che porterà grandi motivazioni. E' normale. E' anche nelle nostre mani, se siamo in grado di aumentargli la preoccupazione".

VINCERE CONTRO LA ROMA - "Sarebbe un colpo importante per l'autostima, non possiamo controllare il risultato, ma sicuramente la prestazione e mi aspetto una prestazione importante perché i segnali dagli allenamenti sono questi".

MERCATO E CESSIONI - "Allan e Koulibaly sono giocatori del Napoli e resteranno del Napoli. Quando mi vedrete incatenato a Castel Volturno significherà che sono andati via. Non c'è la volontà di cedere e soprattutto non c'è l'esigenza di vendere".

OUT INSIGNE - "Ha fatto un'ecografia ieri. Non ci sono lesioni particolari, ma solo una contrattura all'adduttore, che non era il muscolo già interessato nel precedente infortunio. Il percorso di recupero è breve, tra 2-3 giorni starà bene. Valuteremo per mercoledì. non è a rischio per l'Arsenal".

ARSENAL - "'Ci alleniamo con grande intensità, quindi ci sta qualche acciacco, ma la squadra sta bene e faremo una bella partita contro un'ottima squadra e sappiamo quanto sia importante per la classifica. Loro lottano, noi vogliamo consolidare il secondo posto".

MERTENS - "Sta facendo bene in campo e sul piano comportamentale. E' di aiuto per comportamenti e serietà, porta positività. Poi è dotato di personalità, un carattere positivo, il futuro lo penso con Mertens".