Il Napoli ospita l'Empoli : Ancelotti cambia ancora

Questa sera Napoli ed Empoli scenderanno nuovamente in campo per il primo anticipo della 11esima giornata di Serie A.

Gli azzurri punteranno ai tre punti dopo il pareggio contro la Roma che ha consentito all'Inter di Luciano Spalletti di agganciare proprio il Napoli in seconda posizione. Soprattutto in vista della prossima partita di Champions League contro il PSG che potrebbe rivelarsi decisiva per il passaggio del turno, Ancelotti lascerà parecchi titolari in panchina addirittura sette: in porta Karnezis, in difesa volti nuovi come Malcuit e Maksimovic con Koulibaly e Hisaj. Al centrocampo Diawara, Rog e Zielinski con il solo Callejon confermato. I due attaccanti saranno Mertens e Milik.

L'Empoli di Andreazzoli è reduce dalla sconfitta contro la Juventus: i toscani hanno tenuto testa ai bianconeri e proveranno a ripetere la stessa prestazione anche questa sera. 4-3-2-1 con Zajc e Krunic a muoversi dietro l’unica punta Caputo, dDubbio in difesa tra Antonelli (non al meglio) e Manuel Pasqual.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Carlo Ancelotti: "ll calendario finora è stato complicato, ma poi non è detto perché le piccole hanno portato via punti, la Spal ha vinto a Roma, il Parma a Milano con l'Inter, tutte le squadre hanno caratteristiche che possono metterti in difficoltà".

https://twitter.com/sscnapoli

Aurelio Andreazzoli: "Il calendario è questo e lo sapevamo - ha dichiarato il tecnico della squadra toscana. Affrontare in casa tutte le grandi non è stato certamente un vantaggio, così come non lo è andare a Napoli dopo aver incontrato i bianconeri".

I CONVOCATI

Napoli

Portieri - Ospina, Karnezis, D'Andrea.

Difensori - Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Hysaj.

Centrocampisti - Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski.

Attaccanti - Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas.

Empoli

Portieri: Fulignati, Provedel, Terracciano.

Difensori: Antonelli, Di Lorenzo, Maietta, Marcjanik, Pasqual, Rasmussen, Silvestre, Untersee, Veseli.

Centrocampisti: Acquah, Bennacer, Brighi, Capezzi, Krunic, Traore, Ucan, Zajc.

Attaccanti: Caputo, La Gumina, Mraz

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hisaj; Callejon, Rog, Diawara, Zielinski; Milik, Mertens

Empoli (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah, Bennacer, Traorè; Krunic, Zajc; Caputo