Napoli, Ancelotti in conferenza: "Turnover? Cambierò molto, ma non per il PSG"

Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa in vista dell'anticipo di campionato di domani sera contro l'Empoli: "C'è stata qualche mancanza all'interno di due gare ben giocate, da evitare con applicazione maggiore".

CHI E' VERAMENTE L'ANTI JUVE?- "Ci sono parecchie squadre che puntano ad avvicinarsi alla Juve. L'Inter ha fatto una serie positiva, s'è avvicinata come noi e non fa altro che aumentare la competitività del campionato. Si sta riavvicinando anche il Milan, come nelle previsioni iniziali. Più competizione c'è e più si abbassa la quota scudetto".

LE INSIDIE PER L'EMPOLI - "Le insidie di tutte le gare, una concentrazione non massimale, ma su questo in allenamento la squadra mi dà fiducia e sicurezza. Ci arriviamo in un buon momento, buona condizione fisica e mentale e faremo una partita sui livelli delle ultime, ma ma poi non è detto perché le piccole hanno portato via punti, la Spal ha vinto a Roma, il Parma a Milano con l'Inter, tutte le squadre hanno caratteristiche che possono metterti in difficoltà".

AMPIO TURNOVER DOMANI SERA? - "Se ci sarà turnover è per preparare bene questa partita con giocatori freschi, non per far riposare qualcuno. Alla prossima non ci pensiamo, dobbiamo fare bene questa. Sarà lo stesso Napoli anche se cambieranno interpreti, ma avremo più intensità".

CAPITOLO INFORTUNATI - "Ounas e Rog sono pronti e convocati, Luperto per il PSG, Verdi credo col Genoa, Meret è quasi pronto, molto vicino. Younes sta lavorando ed è forse un po' dietro Ghoulam ma è con la squadra. Per fine mese potrebbe farcela. Sta lavorando completamente con la squadra, ma usiamo tutta la cautela del caso".