Risultato Napoli - Roma in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Insigne, Under, Dzeko (2), Mertens! (2-4)

Il Napoli resta primo a 69 punti, a +1 sulla Juventus - una gara da recuperare. Roma che sale al 3° posto, 53 punti, in attesa del derby.

93' - Termina qui la gara. Napoli 2 - Roma 4.

92' - MERTENS! 2-4! Staffilata perfetta del 14, battuto Alisson.

91' - Tre minuti di recupero.

87' - Cambio Roma: fuori De Rossi, dentro El Shaarawy.

84' - MERTENS! Punizione a due in area; Insigne tocca per il 14, Florenzi salva sulla linea. Occasionissima.

82' - Retropassaggio all'indietro che mette in difficolta Alisson.

80' - Cambio Roma: fuori Perotti, dentro Gerson.

79' - PEROTTIIIIIIII! 1-4 ADDIRITTURA! Cross dalla mancina, rinvio goffo di Mario Rui sui piedi di Perotti; destro elementare da spingere dentro. 1-4.

78' - Sventagliata lunga a cercare Mertens, che cade in area. Il 14 termina giù chiedendo il rigore, fa proseguire Massa.

76' - INSIGNE! Azione personale del 24, che supera secco Florenzi, entra in area e calcia; Alisson poderoso, poi monumentale sulla respinta dello stesso Insigne. Portiere favoloso.

75' - Cambio Napoli: fuori Jorginho, dentro Milik.

73' - DZEKOOOOOOO! TRIS ROMA! Fa tutto lui; controlla, sposta il pallone sul mancino, e buca Reina con un mancino perfetto che termina in buca d'angolo. 1-3.

72' - Cambio Roma: fuori Under, dentro Gerson.

68' - Solita conclusione di Insigne, alta.

66' - INSIGNE! Entra in area palla al piede, serpentina e destro a giro che termina fuori di un soffio.

65' - Cambio Napoli: fuori Zielinski, dentro Hamsik.

63' - DZEKO! Colpisce a botta sicura sul primo palo, da angolo, sfera che termina fuori.

62' - Palla per Under, che avanza ed effettua un traversone rasoterra, Albiol decisivo in anticipo su Dzeko.

61' - Fendente largo di Allan dai 20.

60' - KOULIBALY! Svetta da corner, palla sul fondo. Altro angolo.

59' - CALLEJON! PALO! Da angolo, il 7 colpisce il palo. Alisson era in traiettoria.

58' - INSIGNE! Callejon alimenta l'azione per Insigne, destro immediato che trova ancora i guantoni di Alisson.

57' - Perotti riconquista palla all'altezza del cerchio di centrocampo, dentro per Dzeko che viene anticipato da Koulibaly.

55' - Mertens scippa palla fallosamente a Fazio. I due si scontrano, Massa sventola il giallo in faccia ad entrambi.

53' - INSIGNE! Inserimento senza palla del 24, che colpisce di testa senza destare problemi.

50' - CALLEJON! Mario Rui prende il fondo e converge al centro, palla per Mertens che calcia sul muro giallorosso; la sfera termina nella zona del 7, destro alto.

48' - Manolas interviene fallosamente su Zielinski, fallo.

47' - Intervento di Hysaj su un Perotti lanciato a rete. Massa lascia proseguire, restano molti dubbi sul contatto.

45' - Al via il secondo tempo.

Match più che piacevole nei primi minuti, con Insigne ed il gol di Under - in co-partecipazione con Mario Rui - a fissare il risultato già sul punteggio di 1-1. Il Napoli cerca di creare, di schiacciare la Roma, che passa, però, con una frustata aerea di Dzeko. I giallorossi crescono e chiudono in attacco.

45' - UNDER! Fraseggio al limite prima del fendente piazzato del turco; palla sul fondo, termina qui il primo tempo.

45' - Allan strattona De Rossi, fallo.

43' - Nainggolan sradica palla ad Allan, palla a Perotti che la cede a Dzeko, imbucata per Under leggermente lunga.

41' - INSIGNE! Callejon dentro per Insigne, che fa il contro movimento e calcia; blocca l'estremo difensore giallorosso.

40' - Sinistro debole di Albiol, un passaggio ad Alisson.

39' - Allan svernicia Nainggolan, che lo stende. Punizione da posizione defilata.

37' - NAINGGOLAN! Conclusione strozzata del Ninja dai 20, blocca Reina senza patemi.

36' - Fallo di Insigne su De Rossi, punizione.

35' - Cambio cambio di Hysaj per la corsa di Insigne sulla destra, il quale non riesce ad agganciare la sfera.

31' - MERTENS! Imbucata per il 14, che punta Manolas e colpisce in diagonale con una rasoiata ; palla che termina larga di poco, c'è angolo per il tocco del centrale giallorosso.

29' - Napoli scosso dal gol, preso in un momento di fiducia.

26' - DZEKOOOOOOOO! VANTAGGIO ROMAAAAA! Under dietro per Florenzi, cross dentro per Dzeko che sovrasta Hysaj e batte Reina. 1-2.

24' - INSIGNE! Controllo pazzesco d'Insigne con l'esterno, si sposta la palla sul destro e calcia al giro; sfera che sfiora il secondo palo.

22' - Fatica la Roma ad uscire dalla propria metà campo palla al piede, Napoli ottimo in pressing.

19' - INSIGNE! Azione personale dell'ala, che converge al centro e calcia da distanza siderale; Alisson a mano aperta respinge.

17' - INSIGNE! Solita azione del Napoli con sfogo sulla destra per Callejon, servizio indietro per la staffilata del 24; Alisson fantastico, poi Manolas mura Zielinski.

15' - Giro palla della Roma, con i giallorossi che provano a stanare i partenopei, messi ottimamente in campo.

12' - Attacco prolungato del Napoli; tre corner battuti in pochi minuti, regge l'urto la Roma.

9' - MERTENS! Numero in mezzo a 3 del 14, che poi tenta l'eurogol. Palla alta.

7' - UNDEEEEEER! PAREGGIO ROMAAAAA! Errore in palleggio del Napoli, palla che termina sui piedi di Under che avanza sino al limite e calcia; Mario Rui devia e beffa Reina. Subito 1-1.

6' - INSIGNEEEEEEE! VANTAGGIO NAPOLIIIIII! Zielinski in verticale per Mario Rui, cross arretrato per Insigne che, lasciato solo, piazza il pallone all'angolino basso. 1-0.

3' - INSIGNE! Taglia forte centralmente ricevendo dalle retrovie, controllo splendido di tacco e destro centrale: para facilmente Alisson.

2' - PEROTTI! Palla persa del Napoli, rapace Nainggolan che confeziona l'assist per Perotti; colpo di testa sotto porta errato, grande occasione non sfruttata.

1' - Partiti!

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, il San Paolo abbraccia i suoi beniamini.

Le formazioni ufficiali.

Si gioca al San Paolo, impianto da 60.240 mila posti situato a Napoli.

4-3-3 anche per Di Francesco. Alisson in porta, Fazio e Manolas a protezione con Kolarov e Florenzi terzini. De Rossi in mezzo, Nainggolan e Strootman mezzali. Davanti, El Shaarawy ed Under supportano Dzeko.

Prima Cutrone, poi Calabria. I due prodotti del vivaio rossonero stendono una Roma sterile, opaca, e costringono gli uomini di Di Francesco a tornare appena fuori dalla zona Champions, 5^ sotto all’Inter. La lotta spasmodica per la terza piazza torna anche questa settimana, con le due romane ed i nerazzurri raccolti in appena due punti. Tre match difficili - derby e Juventus per Inter e Lazio - chi vince può dare un bel segnale al campionato. La sfida contro il Napoli è difficile, ma la Roma ha nelle corde un possibile colpo di coda. Al San Paolo per stupire, e ripartire.

Solito 4–3-3 per Sarri. Reina in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Hysaj, Koulibaly, Albiol e Mario Rui. Jorginho direttore del centrocampo, con Allan ed Hamsik mediani. Davanti, Insigne e Callejon lavorano palloni per Mertens.

Cinque schiaffi al Cagliari, alla Sardegna Arena, solito gioco brillante, e la voglia di urlare con fermezza: “quest’anno facciamo sul serio”. Il Napoli scavalca con leggiadria l’ostacolo sardo, vola a +4 dalla Juventus - annullata per neve la gara contro l’Atalanta - e vuole spazzare via anche una Roma messa KO dalla sfida contro il Milan. La compagine di Sarri - ora anche senza Europa, eliminata nella doppia sfida con il Lipsia - sogna ogni settimana di più, superare i capitolini significherebbe tanto. Il ruggito del San Paolo per volare.

Sono 71 i precedenti totali in terra campana tra le due compagini. Il Napoli comanda con 31 vittorie, la Roma ne annovera 18 mentre sono 21 i pareggi. L’ultimo head to head risale all’Ottobre del 2017, 8^ giornata di campionato. La zampata di Insigne al 20’ del primo tempo decide una gara delicata, la Roma perde un importante scontro diretto.

Arbitra Davide Massa coadiuvato da Meli e Tegoni, quarto uomo Pairetto. VAR (Video Assistant Referee) Fabbri, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Ranghetti.