Terminata Napoli - Manchester City, LIVE Champions League 2017/18 (2-4): Decisivo el Kun Aguero

22.45 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Manchester City batte Napoli per 2-4 grazie alle reti di Otamendi, Stones, Aguero e Sterling!

22.42 - Quello della quarta giornata della fase a gironi della Champions League è un verdetto chiarissimo, per chiunque: il Manchester City è una squadra forte, e che nessuno vorrà incontrare agli ottavi. Gli inglesi hanno oggi strappato con largo anticipo il ticket per la fase ad eliminazione diretta, più che meritatamente: venire a vincere a Napoli non è da tutti, farlo meritatamente ancora meno. I Citizens lo hanno fatto mostrando sicurezza ed andando anche in difficoltà in avvio, ma poi facendo valere le proprie carte. Per gli azzurri, il verdetto è invece amaro: si tratta di eliminazione praticamente certa, a meno di miracoli nelle ultime giornate, con 6 punti da recuperare allo Shakhtar Donetsk, che ha battuto nel frattempo il Feyenoord. Oggi, tanti errori per i campani, sempre un po' deconcentrati finora in Europa. Ma ci sarà tempo per pensarci: probabilmente, l'unica certezza è che gli Sky Blues al momento sono semplicemente superiori.

22.38 - Termina il match. Risultato di 2-4. Nel finale è stato ammonito anche Koulibaly, che salterà la prossima giornata visto che era diffidato.

90' + 4' - C'è anche il tempo per un'altra ammonizione in questo recupero, ai danni di Mertens.

90' + 3' - E dunque il match è concluso, con una vittoria più che meritata dei britannici.

90' + 2' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL! STERLING! 2-4! Altra grandiosa ripartenza: la palla giunge a De Bruyne che ragiona al limite e serve un ennesimo assist per Sterling, il quale dalla destra dell'area di rigore calcia ad incrociare rasoterra col destro per il poker!

90' + 1' - David Silva cerca Bernardo Silva con un pallone rasoterra dal fondo, ma il portoghese arriva scoordinato al tiro e calcia alto. Otamendi è il primo ammonito del match per un fallo sulla corsia di sinistra, ai danni di Ounas.

90' - C'è spazio anche per Gabriel Jesus nel recupero, entra al posto di Sané. Come al solito buona la prova del tedesco.

89' - Calcione di Insigne a David Silva, che guadagna una punizione sull'out di destra.

88' - Fernandinho si appresta a battere con molta calma questo fallo con le mani. La palla arriva fin da Ederson, che va in verticale da Bernardo Silva praticamente da centrocampista.

87' - REINA C'E'! Sulla conclusione dal limite di Bernardo Silva col mancino, dopo l'assist di Sané, il portiere spagnolo risponde presente con un ottimo intervento!

86' - Finalmente un errore: Koulibaly non ne approfitta però bene, restituendo di fatto il pallone a Stones e Otamendi.

85' - La partita sembra ormai ad un punto morto. I giocatori inglesi sono traquillamente in dominio.

84' - Sempre palleggio in mano alla compagine in trasferta.

83' - Bernardo per David: è l'azione dei Silva, che viene chiusa da Albiol sul cross del proprio connazionale, che cercava Sterling sulla lunetta.

82' - Esce Jorginho, entra Ounas: è la mossa quasi della disperazione per Sarri. Bernardo Silva ottiene un calcio d'angolo.

81' - Ancora pericoloso il tedesco con questa palla rasoterra mal gestita da Koulibaly, che però riesce a gestire il rimpallo con De Bruyne e favorire Reina.

80' - Sané calcia bene tecnicamente, ma troppo alto. Brivido leggero.

79' - Calcio di punizione praticamente sulla lunetta guadagnato da Fernandinho, steso ancora da Koulibaly. Posizione perfettamente centrale.

78' - Un po' indelicato Koulibaly in questo duello aereo con Fernandinho, che finisce rovinosamente a terra. Punizione.

77' - Delph steso da Rog, arriva il fischio dell'arbitro. Otamendi va lungo, troppo, Reina gestisce facilmente il pallone.

76' - David Silva torna indietro, in zona Stones ed Ederson.

75' - Dentro anche l'altro Silva, trattasi di Bernardo, per gli ospiti; esce Aguero, miglior marcatore di tutti i tempi del suo club da stasera. Sarri sceglie invece Rog al posto di Allan, che ha corso tantissimo.

74' - Anche i visitanti non sembrano essere interessati a spingere più di tanto, adesso, sull'acceleratore. E l'appena entrato David Silva gestisce il tutto.

73' - Insigne, Koulibaly, Jorginho, Insigne... ma nulla di rilevante. Solo palleggio.

72' - Finalmente siamo tornati a giocare, col possesso palla degli ospitanti, che francamente sembrano stremati.

71' - E c'è anche il primo cambio degli ospiti prima che riparta il gioco: esce Gundogan, sufficiente, al posto di David Silva.

70' - El Kun sta ancora festeggiando: per lui è il gol che lo porta in cima alla classifica dei migliori marcatori della storia degli Sky Blues. Bravo!

69' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! AGUERO! 2-3! Sané fa tutto da solo con la sua velocità in contropiede in un quattro-contro-due, Hysaj fa un salvataggio miracoloso ma sulla palla vagante sbuca Aguero che la piazza nell'angolo da zona centrale! 2-3! Che partita!

68' - COSA HA PRESO EDERSON MORAES! NON CI CREDO! Grandissima palla di Mertens dalla lunetta per Callejon, che da due passi calcia fortissimo ma trova il piede di Ederson in corner!

67' - De Bruyne cerca l'assistenza per Sterling, Hamsik anticipa tutto ma commette un errore gravissimo Gundogan è pescato in fuorigioco per centimetri all'interno dell'area di rigore. Che brivido!

66' - Adesso tornano alla carica i britannici, la partita vive di ribaltoni e scosse improvvise.

65' - Lancio lungo di Otamendi a tagliare il campo, Sterling non ci arriva però grazie all'ottima diagonale di Hysaj.

64' - Gli inglesi chiedevano un fallo di mano su cross di Sterling, commesso da Albiol, nulla secondo l'arbitro. Contropiede e Mertens è pescato in fuorigioco.

63' - Questo era quello che serviva: ora è partita la giostra campana.

62' - GOOOOOOOOOOOOOL! JORGINHO! 2-2! L'italo-brasiliano spiazza Ederson tirando alla propria sinistra e pareggia i conti con nonchalance!

61' - Sugli sviluppi, altro calcio d'angolo. CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Albiol steso da Sané con un intervento senza senso praticamente alla lunetta! Fallo giustissimo... vediamo.

60' - Sané interrompe la corsa di Maggio con un fallo chiarissimo. Corner guadagnato dai padroni di casa in seguito.

59' - L'intenzione dei Citizens è chiaramente quella di abbassare i ritmi col possesso palla, per evitare di avere guai. Qui lancio lungo per Sterling, Hysaj chiude di testa per Reina, adesso ripartono i campani.

58' - Koulibaly si mangia Aguero in velocità, ma l'argentino d'esperienza porta a casa una preziosa rimessa laterale sulla destra.

57' - Fuorigioco di Mertens, che su questa palla in profondità era comunque stato gestito da Stones.

56' - Ci prova, col solito schema, Insigne: palla dall'half-space di sinistra per Callejon, che aveva tagliato bene, ma Ederson in uscita plastica blocca. TRAVERSA CLAMOROSA DI MERTENS! Azione da esterno puro per il belga, che rientra sul destro e calcia potente da 20 metri: palla sul legno più alto!

55' - Possesso per Hamsik, che prova a smuovere i suoi. Fase parecchio difficoltosa per i padroni di casa.

54' - Buon intervento di Koulibaly che favorisce Insigne tutto solo in corsia, ma il numero 24 era partito da posizione di fuorigioco.

53' - Otamendi spazza di testa addirittura fino a centrocampo. Fallo laterale e da lì riparte la manovra, un po' macchinosa, gestita da Jorginho.

52' - Bene in disimpegno la catena di destra dei campani, che sembra quella meno in difficoltà: Delph riesce comunque, poco dopo, a recuperare il pallone.

51' - Appunto Hysaj arriva qui sul fondo e col mancino crossa malino, traiettoria facilmente respinta. Tiro al volo di Mertens, poco dopo, poco più avanti dal vertice dell'area di rigore: conclusione larga.

50' - Senza Ghoulam, con Hysaj scalato a sinistra, qualcosa in costruzione manca ai napoletani, che ora ricominciano da Reina e Albiol.

49' - Sulle palle inattive gli azzurri hanno parecchi problemi. Due gol subiti da due difensori centrali.

48' - Sugli sviluppi, altro corner. GOOOOOOOOOOOOOOL! STONES! 1-2! Svetta al centro dell'area l'inglese, la palla rimbalza sulla traversa, poi oltre la linea: è gol, di pochissimo! 1-2!

47' - STERLING! C'è andato vicinissimo! Un po' fortunato in mezzo ad Hamsik e Hysaj al limite dell'area, l'inglese parte in slalom e viene fermato solo da Albiol, arrivato ormai a tu-per-tu con Reina, in corner!

46' - Callejon subito pescato sulla destra, il suo cross basso è bloccato bene da Ederson.

21.50 - Si riparte! Primo pallone mosso dal Napoli.

21.49 - Squadre in campo di nuovo.

21.40 - Abbiamo assistito praticamente a due partite in un solo tempo in questo Napoli-Manchester City, accomunate dalla caratteristica preferita di entrambe le squadre: possesso sempre di qualità, ricerca della giocata e della profondità, e di conseguenza gol. All'inizio lo hanno fatto meglio gli azzurri, che fino all'1-0 hanno dominato la gara; poi forse la presa è stata un po' allentata e sono risaliti in cattedra i Citizens, che hanno addirittura sfiorato l'1-2 ad un certo punto, sfruttando i cross da palla inattiva che hanno creato qualche grattacapo di troppo ai partenopei. Aspettiamoci altri fuochi d'artificio nella ripresa: ora, una piccola pausa. Ci vediamo dopo.

21.33 - Termina il primo tempo. Parziale di 1-1.

45' + 2' - De Bruyne cerca la conclusione dai 25-30, Koulibaly alza il muro. Tentativo di filtrante poi per Insigne, che non ci arriva.

45' + 1' - Due minuti di recupero iniziati con un fallo di Mertens ai danni di Otamendi in pressing.

45' - Bell'iniziativa di De Bruyne, che ne salta due e serve Sterling il cui cross è però troppo prevedibile. Non riescono a ripartire come sanno i compagni di Insigne, che spingeva per il contropiede: inizia allora il solito possesso.

44' - Torniamo in campo: duro l'intervento di Fernandinho su Callejon in scivolata sulla fascia, forse poteva starci anche il giallo. Non è così però secondo l'arbitro.

43' - Eccolo uno sbocco per Sterling, che entra in area e si butta sulla pressione di Hysaj: il rigore non può esserci ed infatti sarà rimessa dal fondo. Negli ultimi 15', tornando a parlare di statistiche, i ragazzi di Guardiola hanno tirato otto volte; nulla di nulla in questo senso per quelli di Sarri, sempre riferendoci all'ultimo quarto d'ora.

42' - Sterling non ha sbocchi contro il blocco posizionale avversario e sceglie di andare indietro. Come un pendolino inizia allora il palleggio dei visitanti.

41' - Otamendi attento anche nel risolvere problemi là dietro, come fa in questa circostanza regalando un fallo laterale.

40' - Altro cross da fermo dopo un fallo degli azzurri sulla sinistra, Aguero non trova però la torsione giusta e Reina può allora far ricominciare il gioco dal fondo.

39' - Poco dopo, gli Sky Blues hanno ottenuto un calcio d'angolo. TRAVERSA DI STONES! Altro brivido da corner! Lo schema vede una palla in profondità per Sané che viene anticipato, sulla respinta cross sul secondo palo che viene deviato verso il dischetto del rigore, dove Stones colpisce bene ma trova solo la traversa, a Reina battuto!

38' - Koulibaly esce bene dalla sua posizione e chiude la corsa di Sané, che aveva quasi trovato il fondo. Grande occasione per Mertens su un errore di Gundogan nei pressi della sua area, Stones riesce a salvare la situazione...

37' - Delph cerca di anticipare Allan ma ottiene solo un fischio a sfavore. Batte la punizione Albiol.

36' - Sané si muove fra le linee, ma il suo tocco viene controllato - con un po' d'apprensione, ma tant'è - da Reina.

35' - E' bastato poco, molto poco, perchè i britannici trovassero la via del gol: vediamo come reagiranno gli italiani.

34' - Calcia da lontano Gundogan, Koulibaly devia in calcio d'angolo. GOOOOOOOOOOOL! OTAMENDI! 1-1! Cross verso il secondo palo, l'argentino di testa sbuca e infila la palla alla destra di Reina dal limite dell'area piccola! Pareggio, incredibile!

33' - Danilo subentra sul fallo non fischiato per vantaggio a De Bruyne, ma sceglie di tornare indietro. Sta tirando un po' il fiato la compagine locale, dopo un grande avvio.

32' - Stones in difficoltà in una zona delicatissima del campo, tuttavia riesce a cavarsela. AGUERO! CHE OCCASIONE! L'inglese di cui sopra inizia un'ottima manovra con appoggio di Aguero per la cavalcata di De Bruyne in un cinque-contro-quattro, palla larga per Sterling che crossa dentro l'area, dove Aguero è tutto solo ed il cui tiro, deviato, termina in corner per questione di centimetri!

31' - Si ricomincia, in 11 contro 11: è entrato Maggio al posto di Ghoulam. Speriamo che non si tratti di nulla di grave per il numero 31.

30' - Maggio entrerà a breve al posto dell'algerino: il gioco è ancora fermo, Mertens continua a toccarsi la parte posteriore della coscia. Si riparte, partenopei per ora in 10.

29' - Ha chiesto palesemente il cambio Ghoulam: non riesce a continuare. E anche Mertens non sembra al suo meglio.

28' - E fallo su Aguero, all'altezza della trequarti. Sané riceve velocemente e mette dentro proprio per el Kun, la cui conclusione dal limite viene però fermato.

27' - Secondo il conteggio UEFA siamo sette tiri a due per gli ospitanti. Un fotogramma chiaro della partita. Adesso possesso Citizen.

26' - Callejon non si risparmia e chiude su Delph in scivolata, ottenendo anche la rimessa a favore. Sul seguente lancio lungo però Mertens è anticipato. Brutto errore di De Bruyne, in seguito, in costruzione: palla vagante in area sul cross di Insigne, ma Ederson blocca.

25' - Fase concitata di duello tutto brasiliano fra Allan e Fernandinho: a commettere fallo, nella propria metà campo, è il napoletano. Punizione.

24' - Resiste il numero 31, palesemente zoppicante. Spray anche sulla coscia sinistra di Mertens: adesso si torna a giocare, seguiamo la condizione di questi due elementi.

23' - E' rimasto a terra Ghoulam in uno scontro precedente, nell'area avversaria. L'africano dovrebbe aver subito una botta al ginocchio destro, che si sta toccando.

22' - Un vantaggio meritato, ed ora ancora più confusione per quelli in trasferta, che perdono un altro pallone.

21' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! INSIGNE! 1-0! Insigne, Mertens, Insigne! Dai-e-vai col belga per l'ex Pescara, che si presenta davanti ad Ederson ed a giro col destro la piazza nell'angolo dal vertice dell'area piccola! 1-0!

20' - De Bruyne ha troppa fretta nel gestire questo pallone sulla trequarti: è il simbolo di questo complicato avvio per la sua squadra. Riparte Reina.

19' - Mertens parte bene in profondità, ma è finito in fuorigioco: il gioco ripartirà allora con un calcio di punizione.

18' - Cambio di gioco per Insigne, che sceglie però di non affondare il colpo dal limite, tornando indietro.

17' - Mertens guadagna un corner su quest'imbucata di Insigne.

16' - Grande pulizia tecnica in disimpegno per Ghoulam, Hamsik e Insigne: quest'ultimo si lancia in velocità palla al piede ma spreca questo quattro-contro-quattro con un brutto tocco.

15' - Tipica iniziativa dei padroni di casa che cercano l'attacco della profondità con Callejon, che viene però anticipato da Delph.

14' - Sterling manda al bar Ghoulam con una finta, ma Koulibaly interrompe il suo traversone.

13' - Prima iniziativa di Aguero dopo uno slalom di Sterling: il suo tiro è stato però deviato prima che potesse giungere al bersaglio. Risponde subito Mertens, servito in area da Hamsik: l'ex PSV da posizione defilata calcia col destro, in bocca ad Ederson.

12' - Finalmente un'uscita pulita per i Citizens, che ora muovono il pallone sulla linea di difesa: un errore tecnico concede ad Hamsik la verticalizzazione per Mertens, che cerca un pallonetto col mancino che è facile preda per Ederson.

11' - Altro velenoso movimento di Ghoulam, il cui cross viene respinto da un provvidenziale intervento di Delph in anticipo su Callejon.

10' - Cerca un tacco Hamsik per innescare Insigne nello spazio, Danilo non bada all'estetica e spazza via: il pallone favorisce però Ederson, che prova ancora a giocare il pallone.

9' - La pressione alta costringe all'errore Ederson Moraes: Insigne ha una possibilità importante sugli sviluppi di quest'azione, ma il suo cross viene respinto; il tiro dalla distanza di Hamsik seguente termina altissimo.

8' - Il fallo è stato commesso da Otamendi: il tiro di Mertens viene respinto dalla barriera.

7' - Palla per Ghoulam che, in zona cross, era però partito da posizione di fuorigioco. Calcio di punizione e altro lancio lungo, una cosa insolita per gli inglesi: Mertens, poco dopo, ottiene un calcio di punizione sul centro-sinistra dai 25-30 metri di distanza dal bersaglio.

6' - Errore di Hamsik nell'ultimo passaggio, Ederson cerca la ripartenza veloce ma Koulibaly legge bene la situazione. Minuti di superiorità degli azzurri.

5' - Fallo di Sterling su Ghoulam, l'inglese stava inseguendo una palla in profondità.

4' - Velenoso errore in disimpegno di Hysaj; dalla corsia tessono la tela gli ospiti, ma Sterling viene fermato in zona centrale in un tentativo di sfondamento centrale. Insigne cerca in seguito Callejon con la sua tipica giocata, ma il suggerimento sul secondo palo è troppo lungo.

3' - Bell'uscita di Hamsik e Ghoulam: l'algerino arriva al cross e sceglie il pallone basso per Mertens sul primo palo, ma il belga non riesce a controllare. Piglio migliore per gli azzurri in questa fase.

2' - Ritmi alti fin da subito. Sané riceve in area e cerca di accentrarsi dalla sinistra, ma viene frenato; subito dopo il tedesco commette fallo nel tentativo di recuperare la sfera.

1' - Subito uno schema con palla lunga ed Hysaj a respingere; sulla palla vagante Delph regala un fallo laterale.

20.46 - Si comincia! Primo pallone mosso dal Manchester City.

20.42 - Squadre in campo!

20.35 - Adesso si rientra negli spogliatoi: fra pochi minuti avrà inizio Napoli-Manchester City. Non mancate!

20.25 - Riscaldamento già iniziato nella solita cornice estremamente calda del San Paolo.

20.15 - Nessuna sorpresa per i padroni di casa; dall'altro lato invece c'è Danilo in corsia, con turno di riposo per Walker, ma soprattutto Gundogan in mezzo al campo al posto di David Silva. Panchina anche per Gabriel Jesus, in avanti c'è Aguero.

20.05 - La risposta del Manchester City (4-3-3): Ederson; Danilo, Stones, Otamendi, Delph; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Sterling, Aguero, Sané. All. Guardiola

19.55 - La formazione ufficiale del Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Napoli-Manchester City, match valido per la quarta giornata della Champions League 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 allo stadio San Paolo - verrà fischiato dall'arbitro tedesco Felix Brych.

QUI NAPOLI

Gli azzurri stanno continuando la loro cavalcata trionfale in campionato - giusto domenica sono arrivati altri tre punti, ai danni del Sassuolo -, ma adesso devono concentrarsi soltanto per l'Europa: l'unica vittoria ottenuta finora, sempre in casa contro il Feyenoord, in questo momento significherebbe eliminazione.

Dopo il KO di due settimane fa all'Etihad, infatti, il rischio della "retrocessione" in Europa League si è fatto estremamente concreto per i campani, che se dovessero oggi perdere rischierebbero di trovarsi a sei lunghezze dal secondo posto con sole due partite rimaste. Un rischio non percorribile, nell'ottica di Sarri.

Tecnico che oggi avrà a disposizione praticamente tutti gli effettivi, tranne il lungodegente Arkadiusz Milik. Questo non dovrebbe comunque comportare delle rotazioni: in campo stasera vedremo infatti con tutte le probabilità i titolarissimi dell'allenatore ex Empoli, che si riserva però qualche piccolo dubbio.

Ricapitolando, Maurizio Sarri partirà da un 4-3-3 con alla base Reina, difeso da Hysaj, Albiol, Koulibaly e Ghoulam. A centrocampo il mastino Allan è (stra)favorito su Zielinski per il posto al fianco dei sicuri Jorginho ed Hamsik, mentre in attacco non possono riposare proprio oggi Callejon, Mertens ed Insigne.

QUI MANCHESTER CITY

A livello puramente numerico, in questo momento i Citizens sono la squadra più forte d'Europa: una produzione offensiva straordinaria di 35 gol - di cui tre siglati al West Brom sabato scorso - in campionato; altri otto nelle prime uscite in campo internazionale, di cui metà nella straordinaria prova contro il Feyenoord al debutto stagionale.

Forza offensiva dipendente da tanti fattori. C'è sicuramente il tiki-taka tipico di Pep Guardiola alla base, ma anche un attacco che grazie a Sterling, Gabriel Jesus e Sané si può addirittura permettere di lasciare in panchina el Kun Aguero. I dualismi fra esterni e fra punte, con la compagine oggi avversaria, si sprecano.

A proposito del tecnico spagnolo, ha sottolineato un aspetto importante in conferenza stampa, ovvero quello della possibilità che hanno oggi gli inglesi di qualificarsi automaticamente agli ottavi di finale anche solo facendo un punto, che non sarà per nulla scontato: questo gli Sky Blues lo sanno bene, considerando la marea di complimenti pubblici fatti da loro nelle ultime settimane.

Pep Guardiola dovrebbe oggi optare per il solito 4-3-3 con Ederson difeso dai terzini Walker e Delph (in perenne ballottaggio, ma sempre favorito, con Danilo) e i centrali Stones ed Otamendi (out Kompany). Nonostante il manager abbia meditato qualche cambio, a meno di sorprese rivedremo sempre De Bruyne, Fernandinho e David Silva a centrocampo con Sterling, Gabriel Jesus (o Aguero) e Sané in attacco.

STATISTICHE

Nei precedenti fra queste squadre c'è perfetto equilibrio: una vittoria a testa ed un pareggio, tutti in questa competizione. Attenzione poi agli uomini chiave: da un lato c'è Dries Mertens, cinque volte in gol nelle ultime cinque al San Paolo, dall'altro Gabriel Jesus, l'uomo che - quando schierato - da quando gioca in Europa non ha mai perso.