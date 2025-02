Le formazioni ufficiali di Napoli - Inter

Napoli-Inter è il secondo anticipo della nona giornata di Serie A. Una sfida al vertice:da una parte gli azzurri cercano la nona vittoria su nove in campionato (prima in tutti i principali campionati europei ndr) anche se vengono dalla cocente sconfitta contro il Manchester City in Champions League, mentre i neroazzurri di Spalletti cercano il sorpasso in vetta ed arrivano dalla preziosa vittoria all'ultimo minuto nel derby di Milano.

Campionato lungo, ma match già indicativo: vietato sbagliare. Ma andiamo a scoprire le formazioni ufficiali

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.



INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi All. Spalletti.