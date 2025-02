Napoli, ecco i convocati: assente Tonelli, sorpresa Leandrinho

Questa mattina il Napoli, agli ordini di Maurizio Sarri, si è allenato a Castelvolturno per poi partire alla volta della Capitale dove domani sera affronteranno la Roma allo Stadio Olimpico nell'anticipo serale con calcio d'inizio previsto alle ore 20:45. La squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente partitina a campo ridotto, insieme ad una buona dose di lavoro tattico. In chiusura, ci si è allenati sui calci da fermo.

Mister Sarri, al termine dell'allenamento, ha diramato la lista dei convocati: sono ventitrè i giocatori chiamati a partecipare alla trasferta di Roma, assente ovviamente Milik, infortunato ed alle prese con la riabilitazione. Assente anche Tonelli, il quale ormai non rientra più nei piani del Napoli, poichè prima di lui sono ben quattro i centrali in rosa fatti ruotare da Sarri. Una sorpresa c'è stata, in quanto l'ex tecnico dell'Empoli ha convocato il giovane attaccante brasiliano classe 1998 Leandrinho, che normalmente gioca in pianta stabile con la squadra Primavera.

Questo l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Reina, Rafael, Sepe;

Difensori: Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui;

Centrocampisti: Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini;

Attaccanti: Callejon, Ounas, Insigne, Mertens, Leandrinho;

Dopo due settimane di pausa per le qualificazioni ai Mondiali in Russia, scende in campo nuovamente il Napoli, e lo fa da capolista solitaria, avendo distanziato i rivali della Juventus quindici giorni fa. Sarri è deciso, testardo, e non cambia, ma del resto non potrebbe fare diversamente considerando che la sua squadra è in forma smagliante e sta esprimendo un calcio fantasmagorigo. Allan, Jorginho ed Hamsik stannoandando a mille all'ora, e saranno in campo domani sera: solo panchina per Diawara e Zielinski. Anche per ciò che riguarda il reparto avanzato, resta tutto immutato. Si esibirà sul prato verde capitolino il solito tridente, con Mertens punta centrale ed ai suoi lati i soliti interpreti, Insigne e Callejon. Salvo sorprese, a proteggere Reina saranno i soliti quattro, con Hysaj sulla destra e Ghoulam sul lato opposto, mentre i centrali saranno Albiol e Koulibaly.