Napoli, oggi pomeriggio ripresa degli allenamenti. Mertens l'unico assente

Rotta sull'Olimpico. Per la seconda volta in stagione il Napoli di Maurizio Sarri sarà impegnato nel catino romano: archiviata positivamente la prima parentesi capitolina, con il 4-1 di rimonta sulla Lazio con una brillantissima ripresa, gli azzurri approcciano alla seconda trasferta in terra laziale con il vento in poppa che soffia alle spalle, forte dei sette successi consecutivi ottenuti in questo avvio di campionato. Il secondo banco di prova di un certo livello stagionale arriva al termine della seconda parentesi per le Nazionali, dalle quali il tecnico toscano riceverà alcuni interpreti con il morale alle stelle, altri meno, come spesso è accaduto.

Unica nota positiva è che quest'oggi, alla ripresa delle ostilità al centro sportivo di Castelvolturno dopo due giorni di pausa - l'unico a continuare ad allenarsi incessantemente è Arkadiusz Milik, impegnato nel percorso di recupero dall'infortunio al ginocchio - Sarri avrà a disposizione tutti gli effettivi del suo gruppo, fatta eccezione per Dries Mertens, ultimo ad essere impegnato nel match di qualificazione che questa sera vedrà il suo Belgio impegnato in casa contro Cipro. Il belga si unirà al resto della ciurma a partire da domani ed avrà a disposizione tre allenamenti - due di fatto considerando che domani effettuerà seduta di scarico - prima della partita in casa della Roma.

Il programma odierno, fissato per il pomeriggio, dovrebbe vedere già protagonisti ed arruolabili a tempo pieno Hamsik, Chiriches, Koulibaly e Zielinski, che hanno giocato la loro ultima gara domenica sera e si alleneranno regolarmente in gruppo. Diverso invece il discorso relativo a Maksimovic, Insigne, Hysaj, Callejon e Reina, i quali sono scesi in campo nella giornata di ieri e che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbero effettuare lavoro a parte e rientrare a pieno regime in vista dell'allenamento di domani. Tre giorni, dunque, per preparare la difficilissima trasferta di Roma contro i giallorossi di Di Francesco, nella quale i partenopei andranno a caccia dell'ottava meraviglia stagionale.