Serie A - Le formazioni ufficiali di Napoli - Cagliari

Tutto pronto al San Paolo per l'inizio della sfida tra Napoli e Cagliari, antipasto del programma domenicale della settima giornata di Serie A. Partenopei che volano sulle ali dell'entusiasmo e del primato in classifica - in coabitazione con la Juventus a quota 18 punti - i quali ospitano i sardi di Massimo Rastelli in difficoltà, reduci da due sconfitte di fila interne. Gli azzurri di Maurizio Sarri vanno invece a caccia della settima vittoria di fila, dodicesima considerando anche le cinque con le quali Hamsik e compagni hanno archiviato la passata stagione.

A spingere i padroni di casa nella prima gara interna che si gioca alla mezza da quando Sarri siede sulla panchina dei campani quasi 50 mila spettatori. Quando manca poco meno di un'ora all'inizio della partita, i due tecnici hanno reso note le formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto.

Once de gala per Sarri, che ritrova Albiol e lo manda in campo dal primo minuto accanto a Koulibaly. Hysaj e Ghoulam sulle fasce, Allan e Hamsik ai lati di Jorginho a centrocampo, solito terzetto in attacco.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Foto Serie A Twitter

Confermata la presenza di Pavoletti - ex di giornata - al centro dell'attacco dei sardi. 4-3-1-2 per Rastelli, con Sau accanto all'ex Genoa di punta e Joao Pedro alle spalle. Romagna in difesa con Andreolli. Ionita e Barella ai lati di Cigarini in mediana.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Andreolli, Romagna, Capuano; Ionita, Cigarini, Barella; Joao Pedro; Pavoletti, Sau. All. Rastelli