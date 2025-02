Napoli - Milik, operazione riuscita

Operazione riuscita con successo per Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco del Napoli si è sottoposto questa mattina all'intervento al ginocchio destro infortunatosi sabato pomeriggio a Ferrara. A render noto l'esito dell'operazione il comunicato ufficiale apparso qualche minuto fa sul sito ufficiale della SSC Napoli: "Il Professor Mariani ha completato a Villa Stuart l'intervento al ginocchio destro di Arek Milik. Non si è trattato di una lesione isolata ma complessa, e l'intervento è perfettamente riuscito. Il ginocchio è stato rinforzato e l'attaccante azzurro tornerà in tempi simili a quelli dello scorso infortunio".

A margine dell'intervento anche le parole ai media dei diretti interessati. Queste le parole del chirurgo: "L'operazione è andata bene perché l'intervento è riuscito senza nessuna problematica tecnica. Il ginocchio era stavolta più danneggiato pur essendosi fatto male da solo".

Presente anche il capo dell'area medica della squadra partenopea, il professor De Nicola, il quale ha spostato l'attenzione sui tempi di recupero: "Speriamo di riuscire a vederlo subito dopo Natale o immediatamente prima di Natale. Questo si può sapere con una presunta certezza tra un mese, un mese e mezzo. Grosso modo saranno gli stessi. Il primo mese dovremo andare più cauti, ma dovremo stare più attenti. Il tempo di recupero totale sarà verosimilmente lo stesso per infortuni di questo genere. Ci confronteremo con il prof. Mariani e non rischieremo nulla. E' un calciatore giovane e va trattato al meglio evitando pericolose ricadute".

Ed infine, uno sguardo anche allo stato d'animo del centravanti polacco: "Arek sta facendo la sua parte a Napoli, in queste situazioni si è visto crollare un po' il mondo addosso. Anche l'altra volta era preoccupato, ma in Italia i calciatori li rimettiamo a posto. Altrove non è sempre così".