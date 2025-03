Napoli - Darmian, il Torino non molla

Come riferisce l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, in uno spazio dedicato al mercato, il presidente Cairo continua a valutare 20 milioni Matteo Darmian, uno dei giocatori più ricercati in questo mercato estivo.

Il Napoli, da tempo, ritiene il giocatore perfetto per rinforzare la difesa, ma il Torino non sembra disposto ad abbassare il prezzo. Il Napoli punta ad inserire qualche giocatore (in pole Jorginho, El-Kaddouri o Zapata) da aggiungere a un'offerta di 15 milioni.

Lo stesso quotidiano riferisce ancora che il Torino valuta proprio intorno ai 15 milioni il brasiliano Bruno Peres, anche lui ricercato da squadre di alto livello, in primis il Porto, "costretto" a sostituire Danilo, approdato al Real Madrid.

Nel frattempo, il Napoli continua a trattare anche Vrsaljko, e questo avvicina la partenza di qualche terzino presente nella rosa attuale. L'eventuale acquisto di Vrsaljko, non preclude la pista Darmian, infatti l'esterno granata può agire su entrambe le fasce. Nelle prossime settimane attesi altri sviluppi.