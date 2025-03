Samp, ufficiale Cassani

Giornata molto intensa in casa Samp. Il club, con l'addio di Mihaijlovic e l'arrivo di Walter Zenga, è molto attivo sul mercato. L'obiettivo è quello di confermare quanto di buono la squadra ha compiuto durante quest'ultimo campionato. Senza trascurare l'Europa League.

Dopo il rinnovo del prestito di Viviano e in attesa della definizione del colpo Fernando dallo Shaktar Donetsk, la società ha ufficializzato l'acquisizione del terzino destro Mattia Cassani, che arriva a parametro zero a seguito del fallimento del Parma. Il terzino dell'83, seppur rimasto fermo i primi 4 mesi di questa stagione a causa di un infortunio, è reduce da due ottime annate in Emilia. Ora ha l'importante compito di non far rimpiangere l'infortunato De Silvestri, il quale, dopo la rottura del crociato patita in Croazia-Italia di poche settimane fa, dovrà rimanere ai box per i prossimi 5/6 mesi.

Queste sono le prime parole di Cassani da neo giocatore blucerchiato, rilasciate a Sky: "Sono legato a questa città da bellissimi ricordi, qui con la Sampdoria ho fatto il mio esordio in Serie B dodici anni fa e quindi si chiude un cerchio. Speriamo che sia un'esperienza felice come mi auguro". Sull'avventura della squadra in Europa League, il calciatore ha le idee chiare: "Ho già giocato questa manifestazione ai tempi del Palermo, è certamente una bella vetrina. Hai la possibilità di confrontarti in campo internazionale. Sappiamo che sarà dura ma la speranza è quella di andare avanti. Giocare tre volte alla settimana è difficile ma anche affascinante".

Come scritto sopra, oggi è stata anche la giornata dei saluti del presidente Ferrero a Samuel Eto'o, che ha rescisso il contratto con la Samp per accasarsi in Turchia con il neo prmosso Antalyaspor. Così il massimo dirigente blucerchato: "Arrivederci grande uomo, abbiamo assecondato il tuo volere: tra signori del calcio non è difficile capirsi, basta una stretta di mano. E' stato un piacere e un onore averti con noi, vederti in campo con la maglia più bella del mondo e ora, sinceramente, ti auguriamo il meglio per il proseguo della tua illiminante carriera. Ricorda che per i fuoriclasse come te le porte della Sampdoria sono sempre aperte". Fonte dichiarazioni Ferrero: Gazzetta.it