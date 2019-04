La Sampdoria ospita il Milan, Giampaolo: "Gara importante con un avversario forte"

Oggi torna la Serie A e domani sera la Sampdoria riceverà il Milan. Marco Giampaolo ha parlato questo pomeriggio in conferenza stampa, andiamo a sentire le sue parole!

COME STA LA SQUADRA - "Le convocazioni in nazionale sono un orgoglio per il club ma stavolta ci lasciano degli strascichi e non abbiamo avuto molto tempo per rimettere a posto le cose".

IL MILAN - "Gara contro un avversario forte che a me piace molto per come è stato costruito e come gioca. E' in corsa per un posto in Champions".

ANCORA IL MILAN - "La squadra di Gattuso è forte perché ha qualità: è una squadra che non specula sull'avversario, ci solleciteranno sulla profondità, nel gioco aereo, negli uno contro uno. Fuori casa non perde da diverso tempo: sarà una gara tosta".

INFORTUNATI - "La situazione infortunati è in divenire: faremo ancora una sgambata domani, sabato, ma faremo la conta insieme al dottor Baldari".

QUAGLIARELLA - "Attorno a Fabio si è creato un clima, anche a livello nazionale, di grande entusiasmo, è osannato come Totti e Del Piero. Ho parlato con lui dopo la partita della Nazionale e anche lui si meraviglia di questo".