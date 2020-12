Serie A, la Sampdoria si impone contro il Crotone

Successo meritato della Sampdoria che batte il Crotone per 3-1. i blucerchiati trovano così la seconda vittoria di fila: dopo un primo tempo equilibrato gli uomini di Ranieri sono più cinici e segnano nelle due occasioni che gli capitano, ma nel recupero del primo tempo, Simy la riapre su rigore. Nella ripresa entra in campo Quagliarella e cala il tris dopo 5’ chiudendo la partita trovando preziosi punti in classifica visto che la Sampdoria si porta a quota 17 punti.

LA PARTITA

La Sampdoria approccia meglio la gara, ma purtroppo perde subito Ferrari per infortunio muscolare (sostituito da Thorsby). La prima occasione però è del Crotone con Petriccione dal limite dell'area, in zona centrale, ma la palla finisce fuori di pochi centimetri.

I blucerchiati tengono il controllo del gioco e vanno avanti al 26': Verre recupera il pallone sulla trequarti ed allarga per Jankto il quale mette un pallone in area dove in spaccata ci arriva Damsgaard che sotto misura insacca in rete.

La Sampdoria spinge dopo dieci minuti trova il raddoppio: La Gumina gira crossa nel cuore dell'area piccola per Jankto che, da due passi, sigla il 2-0. Al 38' altra occasione per i blucerchiati con Thorsby, ma finisce a lato di pochi centimetri. Sul finale del primo tempo il Crotone accorcia su rigore procurato da Reca atterrato in area da Ekdal. Sul dischetto va Simy che sigla il 2-1.

Come nel primo tempo anche nella ripresa la prima occasione è del Crotone su ripartenza il con lancio di Petriccione, ma Audero in uscita ha la meglio. Al 52' ci provano Verre e La Gumina, ma entrambi vengono ribattuti.

Al 60' Ranieri inserisce Quagliarella che ci mette solamente cinque minuti per segnare il 3-1 che chiude i giochi: corner battuto verso il primo palo, spizzata di Ekdal e Quagliarella di testa rifinisce in porta.

Il Crotone prova più volta a riaprire la gara prima con Reca, ma Audero salva in angolo e poi con Riviere ma in spaccata non ci arriva di pochissimo. La Sampdoria sul finale cala il poker con la seconda rete di Quagliarella, per una posizione in fuorigioco di Candreva.