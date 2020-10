Una brutta Samp nel secondo tempo e così il Benevento ne approfitta

Sampdoria per il riscatto dopo la pessima partita contro la Juventus, Benevento per provare a partire meglio dell'ultima volta. Una Samp che, per richiesta di Ranieri, deve mostrare a se stessa di essere davvero diversa da quella di Torino. Inzaghi torna in Serie A dopo una cavalcata pazzesca lo scorso anno in B. Formazioni con i campani che mettono in campo tutti i nuovi escluso Lapadula: Caprari torna Genova da ex, Caldirola e Glik pacchetto arretrato e Dabo a centrocampo. Sampdoria con Quagliarella dal primo minuto ed esordio per Candreva.

CRONACA DELLA PARTITA

Samp che parte subito forte con al 6' Jankto che aggira Letizia molle, palla in mezzo a Bonazzoli che tocca con la punta e palla sul fondo. Al 7' cambio gioco di Caprari millimetrico che lancia Insigne, ma palla sull'esterno della rete. Al 9' terribile rinvio del portiere Montipò, palla che arriva a Bonazzoli che, in modo altruista, vede e serve Quagliarella regolare che mette a segno il vantaggio e sedicesima stagione a segno per l'attaccante della Sampdoria. Al 17' mancino pazzesco alla sua maniera dal limite per Bonazzoli, ma Caldirola devia in angolo l'idea. Al 19' Quagliarella serve Candreva, assist perfetto del numero 87 e testa di Colley e gol del raddoppio. Al 21' mancino senza troppa calma di Jankto, palla larga. Al 24' spiovente di Letizia, palla a Moncini, ma Audero si supera e para il tocco ravvicinato. Al 29' Glik viene lanciato da Insign, ma difesa della Samp che mura. Al 34' Dabo impegna Audero, angolo seguente con Tonelli che ribatte, palla a Caldirola che insacca e accorcia. Al 36' lancio nello spazio una conclusione di Caprari non perfetta. Al 46' Dabo prova la conclusione, ma palla larga abbastanza.

Nella ripresa, Samp non pervenuta in campo: Benevento che parte davvero forte con Insigne che al 47' approffitta di un errore di Colley, ma palla larga. Samp che continua a dormire sonni tranquilli e al 70' Moncini ha occasione d'oro: Improta corre e serve Ionita, palla sulla testa di Moncini che sbaglia davvero male. Al 73' calcio d'angolo dei campani, Caldirola salta di testa su Tonelli e fredda Audero per il pareggio meritato del Benevento. Al 87' gol del Benevento: Sau incespica su se stesso, scarico su Letizia, tiro favoloso dal limite dell'area e palla in rete e gol straordinario.

Sampdoria davvero disastrosa nella ripresa. Benevento che sorride e trova un carattere davvero importante per salvarsi in una Serie A che parte davvero bene.