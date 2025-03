Napoli, sferrato l'assalto per Darmian

Per il Napoli le prossime ore potrebbe essere decisive per un colpo di primo livello. Dopo aver chiuso per Valdifiori, il regista sognato dal patron e, il ritorno di Pepe Reina che, da solo è in grado migliorare decisamente il reparto difensivo, le prossime 48 ore saranno cruciali per la fascia.

L'obiettivo numero uno degli azzurri è Matteo Darmian, calciatore apprezzato e seguito a Napoli da tempi non sospetti. Il problema è relativo alla richiesta di Urbano Cairo che, non ha intenzione di fare sconti, ribadendo i 20 milioni cash per la cessione dell'esterno. Il giocatore rappresenta l'identikit perfetto della vecchia e nuova politica azzurra: giovane in crescita ma già affermato, italiano e nel giro della nazionale.

Il patron granata sembra aver promesso al calciatore la cessione e, addirittura di essersi prefissato una data ovvero domani, 30 giugno, motivo per il quale le prossime ore potrebbero essere cruciali. Gli azzurri sembrano essere decisamente in pole, con sondaggi dalla Premier e dalla Bundesliga che, però, non sembrano poter evolversi in tempi brevi. L'offerta iniziale degli azzurri di 6 milioni più i cartellini di El Kaddouri e un'altra contropartita tecnica, è stata rimandata al mittente. Gli ottimi rapporti tra le società e la voglia di chiudere in fretta da entrambe le parti potrebbe portare ad una rapida conclusione dell'affare.

De Laurentiis sembra voler confermare la crescita del progetto Napoli, ed è passato alla contro offensiva mettendo sul tavolo un'offerta molto importante: 12 milioni di euro cash, più il cartellino di Duvan Zapata e il prestito di Jorginho, o come sta trapelando nelle ultime ore, 14 milioni cash più il cartellino del brasiliano e il prestito del bomber (Duvan è molto stimato da De Laurentiis che non vorrebbe privarsene). I due calciatori sono molto stimati da Ventura, in particolare l'attaccante che rappresenterebbe un rinforzo importante per il reparto offensivo granata. Tra oggi e domani potrebbe concludersi l'affare, in attesa di una risposta da Torino.