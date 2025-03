Zenga: "La società sta operando bene sul mercato. Balotelli e Cassano? Vedremo"

Walter Zenga fa il punto della situazione sul mercato della Sampdoria ai microfoni di Radio 2:"La società è brillante e veloce ad agire sul mercato: abbiamo già fatto quattro acquisti. L’ultimo di questi è Cassani, che rimedierà all’infortunio di De Silvestri, visto che Lorenzo dovrà stare fuori per un po' ". Tra pochi giorni comincerà la sua avventura sulla panchina della Sampdoria; ha continuato l'intervista parlando sia del presidente Massimo Ferrero che della stagione che lo attende:" Abbiamo preso dei giocatori importanti e altri li abbiamo confermati, stiamo facendo una buona squadra. Alla Samp ho incontrato un matto come lo sono io? Io lo ero, ma tra i pali. Quando ero l’”Uomo Ragno” ero un matto-coraggioso. Se vi riferite al presidente invece, lui è un uomo vero, non di certo un pazzo"

Infine Walter Zenga ha lasciato aperte le porteper un possibile trasferimento di Balotelli ed Cassano alla Samp:Il “Pazzo”? A chi non piacerebbe allenarlo. Mi chiedete anche di Cassano e Balotelli, sono tutti giocatori di qualità. Ci sono molti aspetti da valutare che a volte sfuggono alla gente, però. Vedremo, il mercato è aperto sino a settembre".