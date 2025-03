Colpo Sampdoria: preso Fernando dallo Shakhtar

Samp-Fernando: ci siamo. La società del presidente Massimo Ferrero ha infatto definito tutti gli ultimi dettagli che c'erano da limare sia con lo Shakhtar Donetsk, proprietaria del cartellino del mediano brasiliano, sia con l'entourage del calciatore, atteso domani a Genova per le solite visite mediche di rito.

Il regista verdeoro vestirà dunque la maglia doriana, dopo che il sodalizio blucerchiato ha definito l'accordo con la squadra ucraina sulla base di otto milioni di euro. Le ultime problematiche erano sorte sulle modalità di pagamento, con gli ucraini che avrebbero preferito il cash in una sola rata, mentre la Samp avrebbe spinto per il dilazionamento in due. Resistenza che ha avuto ragione, quella della doria, che ha ottenuto il sì tanto atteso.

Inoltre, dopo gli arrivi di Moisander dall’Ajax (che sostituirà Romagnoli), Barreto dal Palermo e Bonazzoli dall’Inter, la Sampdoria è in attesa di ufficializzare anche l’arrivo di Mattia Cassani, terzino svincolatosi dal Parma, con il quale è stato raggiunto un accordo economico ed a breve è atteso l'annuncio.

Prende forma dunque la nuova Sampdoria di Ferrero, che dopo l'addio di Mihajlovic vuole dare a Walter Zenga una squadra degna rispetto a quella del predecessore. Nel frattempo, per l'attacco, si vocifera di un interessamento, mai del tutto nascosto da Ferrero, per Balotelli, che potrebbe rinforzare l'attacco dei doriani.