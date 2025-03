Napoli, sprint per la fascia: Darmian, Vrsaljko o doppio colpo?

Giorni frenetici in casa Napoli, dove il neo direttore sportivo Giuntoli è già alle prese con il mercato per presentare a mister Sarri la migliore squadra possibile entro l'inizio del ritiro di Dimaro tra poco meno di due settimane. La squadra partenopea è impegnata su più tavoli, con le piste che portano ad un difensore, esterno per il momento, ed un centrocampista, sempre aperte.

Lo stesso ex direttore del Carpi, intervistato ieri sera ai microfoni di Sportitalia ha confermato le priorità del mercato partenopeo, annunciando che dopo i colpi di Valdifiori e Reina, il Napoli si sta focalizzando sull'arrivo di un terzino di fascia e su un mediano. Oltre a confermare la permanenza in campania di Higuain, Giuntoli ha parlato apertamente dell'affare che porta a Matteo Darmian, pupillo degli azzurri già da tempo: "Ne stiamo parlando col Torino, a loro potrebbero interessare Jorginho ed El Kaddouri, vedremo".

Un'apertura che non sembrava destare scalpore fino a questa sera, quando il direttore sportivo, secondo quanto riferito da Sky Sport, avrebbe incontrato, con esito tra l'altro molto positivo, la dirigenza del Sassuolo per parlare di Sime Vrsaljko. Il Napoli gioca su due piste: Darmian da una parte, sicuramente più pronto e maturo di Vrsaljko; il croato dall'altra, giovane, futuribile e sicuramente con un potenziale ancora tutto da esprimere.

Non trascurabile, nella valutazione dei due affari, le richieste fatte da Torino e Sassuolo. Molto più accessibile quella dei neroverdi per il croato, con il Napoli che, sebbene fosse Darmian il primo obiettivo, non vorrebbe svenarsi per avere l'esterno della Nazionale. Un pò di pretattica non guasta. Gli azzurri si muovono sornioni sul mercato. Un possibile mossa per Vrsaljko potrebbe far vacillare anche le resistenze di Cairo, che potrebbe mollare leggermente la presa per Darmian.

Darmian o Vrsaljko: il Napoli sfoglia la margherita, in attesa di sferrare il colpo decisivo. Perché non entrambi?