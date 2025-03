Napoli, svolta Darmian. Il Torino apre alle contropartite, affare possibile

Un sogno nel cassetto, mai del tutto abbandonato. Matteo Darmian è il desiderio del Napoli, che sta lavorando tutti i giorni per arrivare all'esterno difensivo, titolare anche della Nazionale di Antonio Conte. Fino a ieri sera, le notizie che arrivavano in tal merito, parlavano di una chiusura totale del Torino e del presidente Cairo alle contropartite tecniche che il Napoli offriva ai granata: solo cash, con il giocatore valutato tra i 18 ed i 20 milioni di euro.

La notizia di ieri notte è che il numero uno granata avrebbe aperto, definitivamente, alla possibilità di avere in cambio oltre ad un conguaglio economico, anche alcune contropartite tecniche, che potrebbe di fatto sbloccare l'affare verso la conclusione. Non è un segreto che al Torino piacciano numerosi calciatori della rosa del Napoli: si parte da Zapata, attaccante colombiano, il preferito della dirigenza granata, per finire a Jorginho, play di centrocampo, passando da Omar El Kaddouri, marocchino appena riscattato dal Napoli proprio dai granata.

Si valuterà, in queste frenetiche ore, della possibilità di inserire due o anche tutti e tre giocatori nell'affare. La prima offerta del Napoli sarebbe stata di una decina di milioni più il cartellino dell'attaccante colombiano e del brasiliano. Proposta che non avrebbe gradito il presidente granata, apparso invece meno convinto al rilancio dei tre calciatori più qualche milione di contorno.

Darmian al Napoli sembra, dopo che il Torino ha teso la mano verso la dirigenza partenopea, un affare meno impossibile di quello che si pensava. Le parti si riaggiorneranno in questi giorni, con il Napoli che preme fortissimo per avere il laterale dei suoi sogni.