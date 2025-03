Tra Perotti ed il Watford s'inserisce il Napoli

AAA trequartista cercasi. Il nuovo Napoli di Maurizio Sarri è alla continua ricerca di un numero dieci capace di fare da tramite tra centrocampo ed attacco oltre che, a tempo perso, infiammare l'esigente pubblico partenopeo. Lo sanno anche i muri che in terra partenopea chi è riuscito meglio di tutti in tale impresa è stato Diego Armando Maradona, ma senza scomodare paragoni importanti, gli argentini, da sempre, hanno un particolare feeling con la piazza campana.

E nella incessante ricerca di un diez è spuntato, un pò a sorpresa, il nome di Diego Perotti del Genoa. A sorpresa, già, perché il talento ex Siviglia, ed oramai anche ex Genoa, era dato per sicuro partente con destinazione Watford. Tuttavia, la fredda Inghilterra non sembra aver convinto del tutto il talento di marca albiceleste che avrebbe storto il naso sebbene il club rossoblù avesse già trovato l'accordo con il club inglese. Non solo, l'esterno/trequartista che ha infiammato Marassi, venuto a conoscenza dell'interesse della società di De Laurentiis avrebbe subito gradito la destinazione.

Il rifiuto alla destinazione inglese ha allertato subito la dirigenza azzurra, con il nuovo direttore sportivo Giuntoli che si sarebbe fiondato ad incontrare i dirigenti genoani. Un'idea, uno scambio di informazioni. Il Napoli pensa a Perotti, in alternativa alla pista che porta a Riccardo Saponara dell'Empoli, con il quale gli azzurri continuano a portare avanti il discorso per la cessione, ma con l'accordo che sembra sempre più lontano.

Il Napoli ci prova per Perotti, alla ricerca di un nuovo diez che infiammi nuovamente il San Paolo.