Mercato Napoli: riscattati Jorginho, Dezi e Luperto

Questo pomeriggio il Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, ha dichiarato di aver riscattato i cartellini di Jorginho, dal Verona, di Dezi, centrocampista, dal Crotone e finalmente del giovane difensore Luperto dal Lecce, con gli azzurri che hanno pagato 500 mila euro per quest'ultimo, chiaro segnale della fiducia che il club ripone nel talentoso difensore.

Rimane però in bilico il futuro dei tre giocatori, che verrano valutati nel ritiro di Dimaro da Maurizio Sarri. Il tecnico ha chiesto personalmente il riscatto di Jacopo Dezi, dopo due ottime stagioni a Crotone.

Importanti novità sul fronte Sepe: con l'arrivo di Reina all'ombra del Vesuvio, il portiere napoletano sa che le possibilità di giocare sono poche, e così come Andújar e Rafael, ha dato mandato al suo agente di lavorare sul mercato, cercando una buona soluzione per lui. In queste ultime ore, c'è stato poi un contatto tra il Napoli e la Fiorentina, attraverso il procuratore del giocatore, Mario Giuffredi. Con Neto che sta per lasciare il club viola, rimane solo Tatarusanu come soluzione valida per i pali della squadra di Firenze. Il Napoli valuta, ma non pensa a una cessione a titolo definitivo.