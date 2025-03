Immobile: "Mi piacerebbe vestire la maglia azzurra"

Attualmente in forza ai tedeschi del Borussia Dortmund, il bomber italiano si confida ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Ecco le sue parole: "L'esperienza al Borussia Dormund non è andata alla grande ma è stata comunque positiva, per me. Fare un'esperienza all'estero in un campionato difficile come quello tedesco è stato molto importante, così come confrontarsi con una squadra di campioni. L'esperienza è servita a prescindere dai goal e dalle presenze e certamente rimane".

Tornare in Italia, si o no? L'attaccante risponde così: "Non ho mai fatto mistero che mi piacerebbe vestire la maglia del Napoli. L'ho detto diverse volte. Poi, ci sono le trattative ed i contratti da rispettare. A Napoli ci sono tanti attaccanti forti e tanta concorrenza, ma è normale che per un calciatore partenopeo come me farebbe piacere indossare la maglia azzurra.

Napoli sogna un tridente da favola, con Immobile al fianco di Insigne e Higuain, mentre, con l'addio di Benitez, è meno solida la posizione di Callejon e Mertens.

"Un tridente con me, Higuain e Insigne? Conosco bene anche il Pipita e dispiace per quello che è successo nel finale di stagione. Lui è attaccato alla maglia e ci tiene a far bene con il Napoli. Ad ogni modo, è un tridente che non vedo affatto male, anzi. De Laurentiis? Con il presidente non ho parlato, ci siamo visti recentemente in Nazionale e ci siamo salutati. Ci siamo incrociati negli spogliatoi, mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha detto: 'ciao bello!' Ringrazio i tifosi del Napoli per i messaggi di affetto al di là di come andranno le cose".