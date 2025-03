Tutto confermato: Reina a Napoli per le visite mediche

Tutto confermato: Pepe Reina sarà il secondo acquisto del Napoli di Maurizio Sarri e, dopo un anno di purgatorio in Germania al Bayern Monaco, si riprenderà il suo posto nella porta azzurra. Un affare messo in discussione dalla stampa locale partenopea che non riesce proprio a fare a meno di mettere in discussione l'operato della società partenopea, che da tempo era già d'accordo con il portiere spagolo per il ritorno.

Reina arriverà a Roma martedì per le visite mediche di rito, come ha confermato lo stesso manager del portiere Quilon ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Reina è atteso a Napoli tra martedì e mercoledì, poi se tutto andrà bene ci sarà la firma". E' pronto un contratto di tre anni che lo legherà indissolubilmente ai colori azzurri, abbandonati forse troppo presto per l'avventura bavarese in questa stagione.

L'importanza di Reina per il Napoli si è avvertita in questa stagione. Senza il leader carismatico dello spogliatoio e della retroguardia azzurra, i partenopei hanno perso di certezze e convinzione, lasciando spazio a numerosi ed eccessivi cali di concentrazione che sono costati punti decisivi nella corsa alla Champions League ed alla finale di Europa League.

Reina torna a Napoli. La nuova squadra di De Laurentiis riparte da Valdifiori e da Pepe Reina. Sarri si sfregia le mani.