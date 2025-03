Valdifiori, l'emozione ha voce: "Nessuno mi ha regalato niente, voglio grandi obiettivi"

Il giorno di Mirko Valdifiori al Napoli. Ieri, al centro sportivo di Castelvolturno è arrivato il nuovo centrocampista azzurro, voluto fortemente da mister Sarri per ricostruire il Napoli da uno dei suoi capisaldo. Il playmaker ex Empoli s'è sottoposto alle visite mediche per poi firmare il contratto con il club partenopeo, come evidenziano le foto di rito con il presidente De Laurentiis.

"È uno dei giorni più belli della mia carriera. Nessuno mi ha mai regalato nulla e mi sono conquistato un grande club come il Napoli scalando tutte le categorie. Sono fiero del mio passato e felice di arrivare in una piazza importante e in una città così calorosa. I tifosi mi hanno inondato di messaggi".

Il centrocampista che ha stregato anche Antonio Conte alla prima gara con la maglia della Nazionale (a Torino contro l'Inghilterra) non sente la pressione di una piazza come Napoli e nemmeno quella di giocare con calciatori ben più blasonati di quelli empolesi: "Giocare con i campioni? Insigne e Gabbiadini ho avuto l’opportunità di incrociarli in Nazionale. Mi affascinano campioni come Hamsik e Higuain: che emozione poterci giocare insieme. Solo due anni fa ero in B e loro facevano la Champions. Scudetto? Sarebbe un sogno. Voglio fare bene a Napoli e raggiungere grandi obiettivi. E’ giusto essere ambiziosi e cercare di lottare per traguardi importanti".

Infine, la chiusura riguarda ovviamente mister Sarri e la nazionale: "La presenza di un tecnico che già mi ha allenato rappresenta un vantaggio. Conosco bene le sue idee di gioco e questo mi aiuterà nell'ambientamento. Sono felice di ritrovarlo, mi conosce e sa cosa posso dare. Non vedo l’ora di iniziare di questa nuova avventura insieme. Europei? Napoli mi permetterà di giocare in Europa: un’esperienza che mi potrà far maturare ancor di più in chiave azzurra, per puntare ad essere convocato per gli Europei. È il mio obiettivo".