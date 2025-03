Il mercato del Napoli: Reina, Allan e Darmian.  Il punto della situazione

Concluso il primo acquisto dell’era Sarri, con Valdifiori finalmente in azzurro, il Napoli continua a lavorare sul mercato. I nomi in pole position per l'arrivo in Campania, in questo momento, sono tre: Pepe Reina, Allan e Darmian. Analizziamo la situazione di questi 3 calciatori, e come il Napoli potrà muoversi sul mercato, se vuole puntare su questo tridente.

Riguardo Reina, in questo momento sembra ormai tutto fatto. Il giocatore pure essendo partito per Monaco di Baviera un anno fa, ha lasciato il cuore a Napoli, e sembra di aver accettato la proposta di Aurelio De Laurentiis. Contratto di 3 anni, con un ingaggio intorno ai 2,3 milioni di euro, un pò meno dei 3 che percepisce attualmente al Bayern. Il cuore ha comandato, e secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il portiere spagnolo è atteso in città tra martedì e mercoledì per effettuare gli esami medici di rito.

Su Allan in questi ultimi giorni si è parlato poco, anche perchè c’era l’imminenza dell’arrivo di Valdifiori, che infatti ha firmato proprio in questo pomeriggio di sabato. Comunque, è ben risaputo che il centrocampista brasiliano rimane uno degli obiettivi del Napoli, e pare sia lo stesso Aurelio De Laurentiis a trattare il calciatore. L’affare potrà farsi tra i 13-15 milioni, un pò meno dei 18 che originalmente chiedevano i dirigenti dell’Udinese. Per il calciatore sarebbe un’opportunità di giocare in Europa e tripliccare il suo ingaggio, che attualmente è di 300 milla euro annui. In questi giorni certamente ci saranno altri sviluppi, visto che l’Inter con il più che probabile arrivo di Kondogbia e Imbula, si è definitivamente tolto dalle idee il brasiliano.

Infine, Matteo Darmian. Discorso molto più complesso quello sull’esterno italiano, in forza al Torino. Si sa che di solito è difficile fare affari con il presidente Urbano Cairo, e naturalmente strappare Darmian ai granata sarà tutt’altro che facile. Il Torino lo valuta intorno ai 20 milioni di euro, cifra che tanti consideranto esagerata, anche se Darmian è attualmente uno dei 3 migliori esterni in Serie A. Il Napoli però, non sembra disposto a pagare tutta questa cifra, e si parla di una possibile proposta del Napoli di 15 milioni di euro, più il cartellino di Omar El-Kaddouri, giocatore che nel Torino di Ventura ha finalmente trovato lo spazio per dimostrare le sue qualità. Accostato ai tedeschi del Bayern Monaco, se si confermano queste voci, sarà difficile – per non dire impossibile – che il Napoli possa competere con i giganti tedeschi, sia in termini economici, ma anche in termini d’appeal del club, oltre alla possibilità di giocare la Champions League. Sarà per forza una delle “telenovelas” di questo mercato estivo, ma il Napoli rimane sempre interessato nel giocatore.