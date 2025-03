Definiti anche gli ultimi dettagli: il Napoli è nel futuro di Mirko Valdifori. Il centrocampista ex Empoli sarà infatti domani mattina a Castelvolturno per le visite mediche di rito e la firma sul contratto col club partenopeo. Chiuso già da tempo l’accordo con l’Empoli, il Napoli ha risolto le ultime perplessità dell'agente convincendolo con ulteriori due anni (per un totale di quattro) di contratto senza alcune clausole. Valdifiori sarà il centrocampista del Napoli.