Sampdoria, arriva l'ok della UEFA

Buone notizie per le squadre italiane qualificate alle prossime competizioni eruopee. Numerosi i dubbi sorti nelle scorse settimane sulla partecipazione della Samp all'Europa League, tutta colpa della responsabilità oggettiva.

Per gli stessi motivi si erano insinuati dubbi anche sulla partecipazione di Napoli e Lazio, entrambe coninvolte in situazioni di illeciti sportivi a causa dei propri tesserati, per fatti ormai ben noti. Ma ora tutte e tre le squadre possono tirare un grande respiro di sollievo.

La UEFA, infatti, stamattina ha reso nota la lista ufficiale delle squadre che prenderanno parte alla prossima Champions League ed Europa League. Regolarmente presenti Lazio, Napoli e Sampdoria. Dunque con il pericolo scongiurato, ora la speranza è che le squadre italiane riescano quanto meno ad eguagliare quanto di buono fatto quest'anno in ambito europeo, per continuare la scalata al ranking Uefa e riconquistare il podio che, ricordiamo vale la partecipazione a ben 4 squadre alla Champions.

Di seguito l'annuncio della UEFA e il messaggio via Twitter della Samp per la notizia ufficiale:

The 2015/16 #UCL entries are confirmed. Which 22 teams go into the group stage? Who is in the first draw on Monday? http://t.co/fkmWPhlY73