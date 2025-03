Empoli-Napoli, Corsi fa chiarezza: "Accordo per Valdifiori.

Napoli-Empoli, asse di mercato rovente. Dopo l'arrivo in Campania di Maurizio Sarri era ampiamente prevedibile che l'allenatore ex Empoli chiedesse uno sforzo al presidente De Laurentiis per accontentarlo sui suoi pupilli. Ecco dunque le richieste del Napoli per Mirko Valdifiori, playmaker di centrocampo, Elseid Hysaj, terzino destro albanese classe '94, e Riccardo Saponara, trequartista che ha schockato il campionato italiano con 7 gol e 4 assist in poco più di tre mesi.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente dell'Empoli ha fatto chiarezza sull'incontro di mercato avuto ieri a Firenze con il preseindete De Laurentiis. Queste le parole del patron toscano, che ha parlato di tutte le trattative delle quali si è discusso.

"Ieri sera la cena con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stata costruttiva. Valdifiori? Credo che il Napoli debba ancora discutere un po' con il calciatore. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo l'accordo. Ma deve essere d'accordo anche il calciatore stesso. Sono convinto che la soluzione finale sia Napoli per tanti motivi, su tutti perchè troverà un allenatore che gli darà la bacchetta di direttore d'orchestra del centrocampo azzurro. Tra Empoli e Napoli c'è l'accordo, la palla passa al procuratore di Mirko. Non credo sia un problema di cifre, Valdifiori si deve un po' adattare ad una cosa che lo entusiasmava sino a poco tempo fa. Dovrà essere incoraggiato verso questa esperienza importantissima con la maglia del Napoli. De Laurentiis è sempre stato un estimatore di Valdifiori. Lo scorso marzo gli feci notare che avevo la convenienza di arrivare a maggio mentre lui era più orientato ad anticipare i tempi. Alla fine si è arrivati a giugno. Ho un rapporto di grande simpatia e stima con il presidente perchè è una persona squisita a capo di una società importantissima.



Hysaj? Ci abbiamo fatto la bocca a cederlo, nel senso che è un ragazzo in esplosione e lui ha il desiderio di andar via da Empoli per approdare in un club più importante. Il Napoli? Il mercato è iniziato ora, il ragazzo ha fatto benissimo in campionato e con la Nazionale. E' cresciuto molto nel girone di ritorno e potrebbe avere mercato anche all'estero. Per lui abbiamo segnali, non delle trattative. La molla è che Empoli sta stretta al ragazzo".



Uno degli obiettivi del Napoli potrebbe essere anche Riccardo Saponara, tornato alla base ad Empoli dopo una sfortunata parentesi al Milan. Tuttavia il numero uno toscano fa capire che forse per il talento empolese un'altra stagione in maglia azzurra Empoli non gli farebbe male per completare il processo di crescita: "Saponara? Discorso opposto per lui. Il calciatore vorrebbe fare una stagione da protagonista con la maglia dell'Empoli per diventare un uomo mercato il prossimo anno ed entrare magari dalla porta principale in un club da Champions League, come è nelle sue possibilità. Oggi Saponara è al 70-80% della sua maturazione tecnica e fisica. C'è l'interesse del Napoli e anche di altre società ma il ragazzo non è distratto da offerte economiche. Ad Empoli si è di fatto portato lo stipendio che aveva al Milan.



Da obiettivi di mercato si passa ad uno di quei giovani che ad Empoli si è messo maggiormente in mostra. Daniele Rugani era in prestito dalla Juventus in toscana, ed il presidente ha visto tutta la maturazione del centale che oggi esordirà con l'Under 21: "Rugani? E' un professionista esemplare, una macchina da guerra. E' serio e professionale nel lavoro. Se verrà ceduto, lo sarà a titolo definitivo perchè avrebbe più certezza di giocare. Ma so che la Juventus non vuole venderlo, neanche all'estero dove ha occasioni importanti. Un ulteriore appuntamento con De Laurentiis? Ci aggiorneremo telefonicamente. Da quello che intuisco, nel mercato del Napoli ci sono imprevisti e cambiamenti. Credo che l'interesse per Saponara può essere un orientamento tattico simile al modulo che avevamo noi lo scorso anno. Il mercato è appena iniziato: vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane".