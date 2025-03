Napoli, il punto sul mercato: Reina aspetta solo una chiamata

Giorni molto caldi in casa azzura, con il mercato che inizia ad entrare seriamente nel vivo. Tanti i nomi e le piste seguite dal Napoli, come confermato ieri direttamente dal presidente che, ha confermato numerosi cambiamenti ed è, quindi lecito attendersi numerose manovre sia in entrata che in uscita.

Con l'arrivo di Sarri sulla panchina era inevitabile attendersi l'arrivo di qualche giocatore dall'Empoli, che potrebbe aiutare ed agevolare il lavoro del tecnico per far assimilare prima ai nuovi compagni le sue idee di gioco. I nomi caldi che portano in Toscana sono tanti e vanno dalla cintola in giù.

In pole al momento sembra esserci la coppia Valdifiori e Hysaj, più defilate al momento le piste che portano a Saponara e Tonelli. I due club hanno già avviato i contatti con l'Empoli pronto a cedere entrambi per una cifra, pari a circa 11 milioni di euro. L'offerta del Napoli al momento è ferma ad 8 milioni, con la possibilità di chiudere a breve in primis per il regista, per il quale la valutazione è intorno ai 6 milioni.

Rimanendo sempre in casa empolese resta in piedi la pista portieri, con Luigi Sepe in prestito e di proprietà del Napoli. Il calciatore viene da una stagione esaltante e, i toscani vorrebbero trattenerlo volentieri. Il futuro del giovane portiere è ancora molto incerto con tre opzioni: la possibilità di rimanere ad Empoli, quella di tornare a Napoli come secondo (con l'eventuale rientro di Reina) o, come si sta paventando nelle ultime ore rientrare in qualche trattativa di mercato, con il nuovo ds Giuntoli che, pare segua con grande attenzione Sportiello dell'Atalanta.

In porta ci sarà un tabula rasa totale, con le cessioni di Rafael e Andujar. Da settimane ormai si parla del ritorno in azzurro di Pepe Reina che, innamorato dei colori azzurri, è pronto a lasciare il Bayern Monaco dove ha trovato pochissimo spazio dietro al numero uno al mondo, Neuer. I dirigenti del Bayern hanno anticipato la sua cessione al Napoli, con De Laurentiis che avrebbe già trovato l'accordo sia con il calciatore che con i bavaresi. A questo punto quello che manca è la chiusura definitiva da parte dei partenopei, come riporta Tuttonapoli.net, infatti, è tutto pronto in attesa di una chiamata da Napoli per chiudere l'affare che, a meno di clamorose sorprese dovrebbe arrivare a breve, dopo la definizione delle ultime situazioni nel nuovo riassetto ai vertici della squadra.

Un altro capitolo molto caldo è quello che porta a Matteo Darmian del Toro. Il calciatore è finito nel mirino degli azzurri già da tempo che, ora sarebbero pronti ad accontentare le richieste del patron Cairo, con un'offerta che si avvicina ai 20 milioni di euro richiesti. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, il Napoli sarebbe pronto ad una maxi offerta che comprende la definitiva cessione di El Kaddouri, quella di Zapata (molto apprezzato da Ventura) e un conguaglio economico.

Infine per l'attacco con la quasi certa partenza di Josè Maria Callejon, è sempre molto bollente il nome di Ciro Immobile. Il calciatore ha manifestato la chiara volontà di lasciare il Borussia Dortmund, con il Napoli che rappresenterebbe la sua meta preferita. Il club azzurro è molto interessato al calciatore ma, resta da capire se un suo eventuale arrivo è legato alla partenza di Gonzalo Higuain o, semplicemente alla cessione di Zapata.

Le trattative sono numerose e rispecchiano tutte la volontà, manifestata direttamente dal patron, di un restyling "made in Italy" del Napoli.