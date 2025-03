Napoli-Allan: si può

Nuovo look in mediana per il Napoli di Maurizio Sarri. Aurelio De Laurentiis, con la collaborazione del nuovo direttore sportivo Giuntoli, sarebbe in procinto di chiudere un doppio affare che rivoluzionerebbe il centrocampo partenopeo. Accantonata l'idea delle stagioni passate del "prima vendere per poi acquistare" che spesso aveva compromesso alcuni affari e condizionato il mercato del Napoli. La nuova dirigenza partenopea sembra decisa a sferrare l'attacco decisivo per accaparrarsi due dei migliori mediani dell'ultima stagione.

Il primo, oramai in procinto di vestire la maglia azzurra è Mirko Valdifiori. Lo si sapeva. Il Napoli ha una corsia preferenziale con l'Empoli del patron Corsi, con il quale ci si incontrerà domani per trovare gli ultimi accordi economici e fissare i dettagli dell'operazione. Valdifiori sarà del Napoli con ogni probabilità, nonostante le parole del procuratore del calciatore che preme per la firma: "De Laurentiis e Corsi si vedranno mercoledì sera per Valdifiori. I tempi non li decido io, ma devo chiudere Valdifiori quanto prima. Se il Napoli lo farà, bene, altrimenti ci sono altri club pronti a prenderlo. Se ci saranno altre società che faranno prima, noi non aspetteremo, pur sapendo che c'è Sarri a Napoli. Mi aspetto la telefonata dal Napoli, devo fare in fretta per la serenità di Valdifiori. Mirko verrebbe ben volentieri a Napoli, ma senza aspettare un altro mese".

L'altro affare che la società partenopea sta portando avanti è quello del mediano classe '91 dell'Udinese Allan. Il sodalizio friulano, che inizialmente aveva sparato alto per il brasiliano, sembra aver ridotto sensibilmente le pretese e da una valutazione iniziale di 18 milioni si è passati ad una più consona, per i parametri degli azzurri, richiesta di 15. Il Napoli, dal suo canto, avrebbe offerto inizialmente una decina di milioni più bonus, ma la proposta partenopea si sarebbe fatta più intrigante con l'inserimento come contropartita tecnica, oltre al cash, di Miguel Angel Britos, difensore uruguagio gradito alla dirigenza bianconera. Le parti sono molto vicine e l'affare potrebbe chiudersi da un momento all'altro.

Il Napoli ha puntato la coppia Allan-Valdifiori per il restyling della mediana, ma deve fare in fretta per chiudere gli affari al più presto possibile.