Reina-Napoli: nuovo incontro in settimana

Dopo un anno dalla sua partenza verso Monaco di Baviera, Pepe Reina è pronto a riabbracciare Napoli, città che non ha mai dimenticato e tra l’altro, dove ha trascorso vari week-end quest’anno soprattutto durante il periodo del suo infortunio.

Insomma, il club di Aurelio De Laurentiis ha pronto un contratto triennale per il portierone spagnolo che ha lasciato solo buoni ricordi dopo la prima stagione a Napoli. Non si conoscono ancora i termini del suo contratto, che però non sembra essere un problema, visto che il club azzurro lavora da mesi per il suo ritorno. In settimana ci sarà, con molte probabilità, l’incontro decisivo.

Proprio questo week-end tra l'altro, a fargli compagnia nella sua Córdoba sono stati l’ex-capitano azzurro Paolo Cannavaro e l'attuale capitano napoletano Christian Maggio, giocatori con cui ha mantenuto una forte amicizia proprio dai tempi del Napoli. Che sia un segnale concreto del prossimo trasferimento in Campania?