Napoli, senti Immobile: "Forse lascio il Borussia"

Direttamente dal ritiro con la nazionale, ha parlato in conferenza stampa Ciro Immobile, confermando i grandi dubbi sul futuro in Bundesliga.

L'attaccante si è innanzitutto soffermato sull'imminente sfida amichevole con il Portogallo e sul lavoro del ct Antonio Conte, dichiarando: "Vogliamo chiudere nel migliore dei modi, visto che si tratta dell'ultima partita della stagione. Fino a questo momento con Conte, non abbiamo mai perso, per cui speriamo di chiudere questo primo anno con un'altra vittoria. Da quando è arrivato Conte parecchi giocatori sono cambiati, ma il ct ha la grande capacità di tenere il gruppo compatto. Siamo una squadra solida".

Passando alla questione mercato e, all'accostamento al Napoli, il bomber non si sbilancia ma, rivela: "Mi fa piacere che si parli di me, ma se proprio devo lasciare la Germania la mia scelta dovrà essere la migliore possibile. Il prossimo anno voglio essere all'Europeo. Vediamo, anche perché ora è cambiato l'allenatore. Ho avuto parecchie difficoltà: modulo, pochi palloni giocabili, le difficoltà di tutta la squadra... Sto pensando a quale sia la migliore opzione, se rimanere o andare via, perché non voglio che mi ricordino come un perdente".

Parole molto chiare dell'attaccante partenopeo che, apre dunque ad un suo possibile addio al Borussia Dortmund con destinazione Serie A. Il Napoli, resta una delle squadre favorite e in cima alla sua lista dei desideri, dove ritroverebbe il suo ex compagno del Pescara, Lorenzo Insigne. Bisogna ora capire se il suo eventuale approdo è legato solo all'eventuale partenza di Gonzalo Higuain o meno, visto il costo dell'operazione.