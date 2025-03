Napoli, Reina sempre più vicino. Lo conferma Rummenigge

La confusione che sta regnando a Napoli per quanto concerne la questione allenatore, con l'annuncio di Sarri che tarda ad arrivare, ha posto numerosi dubbi anche sul ritorno di Pepe Reina a difesa della porta degli azzurri.

Le indiscrezioni, infatti, parlavano di una brusca frenata da parte del Napoli che, aveva paventato l'ipotesi di un suo rientro solo per provare a convincere Rafa Benitez a prolungare il matrimonio con i partenopei. A quanto pare, invece, non è cambiato nulla nelle intenzioni di entrambe le parti e, già la prossima settimana potrebbe essere quella buona per l'annuncio.

Il portiere spagnolo ha sempre confermato il suo amore per Napoli e, nemmeno l'addio di Benitez gli ha fatto cambiare idea, con la chiara volontà di voler tornare in azzurro. A fornire importanti conferme in questo senso ci ha pensato direttamente il Bayern Monaco, con Karl Heinz Rummenigge che, alla Sport Bild, ha dichiarato: "Reina ci ha chiesto di pemettergli di lasciare il club nella prossima sessione di calciomercato, perché vuole giocare titolare. Non è riuscito ad adattarsi alla mentalità del secondo portiere e credo tornerà a Napoli".

Dunque mai come in questo caso tutte le strade sembrano portare a Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe annunciare in questa settimana il nome del nuovo allenatore e, successivamente tuffarsi a capofitto sul calciomercato con Reina che, potrebbe essere il primo acquisto per la prossima stagione.