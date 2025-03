Obiang, ufficiale il suo passaggio al West Ham

La Sampdoria saluta Pedro Obiang. Destinazione Premier League e West Ham per il centrocampista, che lascia il club di Ferrero dopo sette stagioni in blucerchiato. Ecco il comunicato della Sampdoria:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al West Ham United F.C. i diritti sportivi del calciatore Pedro Mba Obiang Avomo.

Il presidente Massimo Ferrero e tutta la società ringraziano Obiang per la bellissima avventura insieme iniziata nel 2008 nel Settore Giovanile, proseguita in prima squadra e conclusa con 139 presenze totali e 4 reti in blucerchiato. Good luck Pedro, in bocca al lupo per la tua carriera."