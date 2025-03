Immobile-Napoli: che reali possibilità ci sono?

Da tempo accostato al Napoli, Ciro Immobile è un nome che piace e non poco a tanti tifosi, soprattutto visto il legame dell’attaccante di Torre Anunziata con la città all’ombra del Vesuvio, come tante volte dimostrato sui social.

Analizzando la situazione, c’è veramente una reale possibilità per un eventuale arrivo a Napoli? Si e no. Il Dortmund ha pagato quasi 20 milioni al Torino e alla Juventus, un segno tangibile delle potenzialità del bomber italiano. Anche se in Bundesliga Immobile ha trovato il gol solo 3 volte, in Champions League, in 6 presenze ha messo a referto 4 reti. Guardando le cose da un’altra prospettiva, in caso di partenza di Gonzalo Higuaín, forse, ci sarebbe qualche chance. Il Napoli incasserebbe non meno di 60 milioni di euro, e quindi potrebbe fare un’offerta ai tedeschi di un valore importante. Tra l’altro, Immobile conosce bene il calcio italiano, e non avrebbe tanti problemi ad integrarsi, così come è successo al suo arrivo a Dortmund, soprattutto per la barriera linguistica.

Qualche giorni fa, ha parlato alla Bild il nuovo allenatore del Borussia, Thomas Tuchel, ex-Mainz: “Immobile? Voglio dargli ancora una possibilità, sarà come qualsiasi altro. Ha voglia e siamo pronti ad accoglierlo, anche perchè io cerco giocatori forti."

Dopo un anno di adattamento ad un calcio e cultura troppo diversi da quelli italiani, Immobile può essere la sorpresa del Dortmund. Avrà la concorrenza di Aubameyang e anche Adrián Ramos, ma non dimentichiamo che nella sua prima stagione da protagonista in Serie A, col Genoa, ha collezionato soltanto 5 gol, nella seconda, già nel Torino di Ventura, è stato capocanonniere della Serie A con 22 gol. Il talento c’è, e i club italiani ci pensano, ma restano da capire ancora quale siano le vere intenzioni del club tedesco.